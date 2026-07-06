觀影說劇╱床戲確認「能碰哪裡」 武田梨奈信任莫子儀

武田梨奈(左)、莫子儀(右)出席台北電影節「香巴拉物語」首映。（記者沈昱嘉／攝影）

台日合製電影「香巴拉物語」集結莫子儀與日本 女星武田梨奈合作演出，兩人在台北電影節接受訪問，分享首次合作的點滴。莫子儀透露，這次拍攝對他而言不只是跨國合作，更是一場身心都得重新歸零的挑戰，不但花了近半年準備角色，還得同時學習英文、日文與藏語，甚至親赴寺廟了解藏傳佛教文化，只為讓角色更具說服力。

首次與日本劇組合作，莫子儀回憶，由於電影屬於獨立製作，他獨自前往印度 大吉嶺與東京和劇組會合，拍攝期間幾乎全程以英文溝通，也因此特別感謝武田梨奈一路上的照顧。他笑說，早就知道武田梨奈有空手道背景，私下好奇詢問她是否仍維持訓練，沒想到對方每天都會花超過一小時鍛鍊，讓他相當佩服。

除了敬佩武田梨奈的自律，莫子儀也被她對表演的投入打動。他分享，有一場戲鏡頭僅拍攝武田梨奈的背影，完全看不到她的表情，但對方仍真實流下眼淚，「那一刻我感受到她是全心全意投入角色。」讓他留下深刻印象。

為了飾演片中的修道僧，莫子儀前後準備將近半年。最初拿到的是全英文劇本，劇組另外提供日文版本，他除了得從零開始學習三種語言，也主動研究宗教與文化背景，期間更親自走訪寺廟，希望從修行者的生活中找到角色狀態。

拍攝地橫跨印度大吉嶺與日本富士山腳下，也成為他難忘的回憶。他表示，第一次到喜馬拉雅山腳下拍攝近兩周，之後又轉往富士山取景，壯麗景色至今仍歷歷在目。

導演則透露，當初尋找飾演修道僧的演員相當困難，一度考慮中國演員，卻因種種因素未能成行，最後透過朋友介紹認識莫子儀。他大讚莫子儀不僅投入語言訓練，更親赴印度達蘭薩拉、大吉嶺等地的寺廟觀摩修道僧生活，對角色付出超乎預期。

導演也分享，本片能進入真正的藏傳佛教寺廟拍攝十分不易，劇組前後花了一年半與寺方溝通，最終才獲得拍攝許可，完成這項幾乎前所未有的挑戰。

武田梨奈則笑說，莫子儀曾形容自己個性比較內向，但她完全不這麼認為，「只要他一到片場，大家的心情都會變得很平靜。」她還透露，有次拍攝到深夜，回到房間發現莫子儀悄悄放了營養品和小禮物，讓她感受到對方對工作夥伴的細心，也在相處中逐漸建立深厚信任。

談到片中一場親密戲，武田梨奈表示，拍攝前曾與導演反覆討論，也和莫子儀仔細確認彼此可以接受的肢體接觸範圍，所有演出都建立在充分尊重與信任之上。莫子儀也坦言，那場戲並非只是演出激情，而是角色在人生重大轉折中的掙扎與情感，因此花了許多時間溝通、理解角色。

他最後笑著分享拍攝趣事，為了貼近藏人的膚色，每天開拍前都得花上一、兩個小時全身噴塗特殊膚色塗料，晚上回到飯店還擔心沾染白色床單，只能一路維持平躺睡姿，成了拍攝期間最難忘的「甜蜜負擔」。