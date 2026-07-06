歐漢聲接「歐耶一級棒」避免重複哏 自比助燃器帶後輩高飛

歐漢聲自結婚生子後，幾乎專注於家庭生活上。（記者王聰賢／攝影）

歐漢聲（歐弟）接下中天「歐耶一級棒」主持棒，他自結婚生子後幾乎專注在家庭生活上，因此放棄不少工作機會，暌違6年之久，終於又等到由他獨當一面的節目，他透露每次錄影的前一晚都興奮到睡不著，只要在錄影現場能逗樂攝影及導播，他就知道努力沒有白費。

歐弟這些年來跟在胡瓜、吳宗憲等綜藝大哥身邊，扮演稱職綠葉，這次主持「歐耶一極棒」換他身負重任，帶領搭檔張立東和林襄，他表示確實有不少挑戰，「因為我要控場、要抓時間，要去調配比例，難度比起以前當綠葉高了很多，但還好有立東和林襄，我以前就很看好立東，他可以自成一格，林襄人氣很旺，我有對她做過功課，發現她不只可愛漂亮，她的接話功力爐火純青，應該是玉琳哥教得好」。

歐弟說年輕時主持多半靠天分，但年紀愈大反應愈慢，「其實年紀愈大，光靠反應講的東西會容易流於重複，可是我主持的帶狀節目，一周5天如果都是重複的哏，觀眾很容易就膩」，為避免這樣的問題，歐弟大量吸收各種資料，「就是看很多短片或以前的綜藝節目，我覺得很好用，另外搭檔的影片我也會看，我現在就是助燃器，讓他們像火箭一樣可以飛到外太空」，他坦言錄到現在對張立東覺得很愧疚，因為他自認還沒能讓張立東可以發揮到百分之百，希望之後可以讓張立東和林襄有更多的發揮空間。

但現在網路發達，電視節目已經愈來愈少人看，歐弟也認同：「現在做節目難度比以前更高，要在15秒之內就有一個哏，對我來說很辛苦，還好我有很多節目經驗，這是我對自己的要求，沒做到就會很嘔。」