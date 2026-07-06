「驚世媳婦」張玉嬿遊新疆曬美照 60歲不見老態

張玉嬿在新疆賽里木湖留下身影。（取材自臉書）

有「第一媳婦」封號的張玉嬿，過去以「驚世媳婦」等苦情戲形象深植人心，近年來她演出舞台劇，卻鮮少出現在螢光幕上，近日則透過社群分享赴新疆 喀什旅遊的美照，今年已60歲的她，膚況與氣色依舊維持得相當好，凍齡狀態讓大批網友驚呼：「根本沒變。」

張玉嬿近日透過社群分享6月赴新疆旅遊心得，造訪素有「大西洋最後一滴眼淚」美譽的賽里木湖，不免感觸良多，直言：「所以我不遠千里而來，有些事情要早點做，有些地方該早點來的」，她從北疆飛往南疆南疆喀什，當地白天炎熱、夜晚涼爽，雖然氣候乾燥，但她比起台北、廣州的濕熱更加舒適，她也引用當地俗諺「不到喀什，不算到過新疆」，大讚這座因多元族群匯聚而充滿異國風情的城市，相當值得一遊。

其中一張照片，張玉嬿身穿白色鏤空上衣，在喀什知名地標崑崙塔前開心自拍，只見她肌膚白皙緊緻、氣色紅潤，幾乎看不出歲月痕跡，不像已邁入60歲，再度展現驚人的凍齡美貌。此外，她趁轉機之便，還在廣州多留了一天，到曾是英法租界的沙面島旅遊，當地保留169棟歐式風格建築，其中就有一間「台灣銀行」，據查是當年日本侵華殖民台灣時期在當地開辦的分行，令她不禁道：「有故事的城市特別吸引人，匆匆來去，日後再訪。」

貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言，「怎麼拍照都好美喔，我去年也去那裡旅遊，風景真的好美，只是風太大了！頭髮都亂亂飛！」、「依然年輕漂亮、氣質出眾」、「永遠的女神」。