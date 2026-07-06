阮經天一臉落腮鬍低調用餐 招牌笑容預告8月出新作

阮經天(左)到民生社區用餐被捕獲。（取材自臉書）

憑藉電影「周處除三害」再度掀起話題的金馬影帝阮經天，近日被民眾巧遇現身台北民生社區，不僅低調到在地知名店家享用牛雜湯，之後還被拍到親自洗車。

位於民生社區的「蕭家牛雜湯」在臉書分享與阮經天的合照，開心表示影帝回到熟悉的社區用餐，也透露他預告將於8月推出新作品，希望大家屆時能多多支持。

照片中，阮經天身穿黑色背心、蓄著落腮鬍，臉上掛著招牌笑容，手臂刺青若隱若現，整體造型與「周處除三害」中飾演的「陳桂林」十分神似，因此立刻勾起影迷回憶。

不少網友看到照片後，紛紛引用電影經典台詞與橋段開玩笑，留言包括「時間差不多了嗎？」、「是不是要開始數數了」、「陳桂林來吃牛雜湯」、「桂林仔放風了嗎？」等，留言區瞬間變成「周處除三害」迷因大集合，笑翻不少粉絲。

除了用餐照之外，還有民眾分享阮經天手持水管洗車的畫面，只見他親自整理愛車，毫無明星架子，也讓不少網友稱讚他相當接地氣，更有人注意到他駕駛的是越野性能跑車Porsche 911 Dakar，直呼「帥哥配帥車」、「生活感滿滿的影帝」。