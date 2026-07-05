台主持人歐漢聲低潮幸得胡瓜收留 自爆差點「死在瓜哥家」

胡瓜日前上中天「歐耶一級棒」力挺徒弟歐漢聲。(圖／中天提供)

台灣主持人胡瓜力挺徒弟歐漢聲新節目「歐耶一級棒」，節目上歐漢聲也感激恩師提拔：「我本身是很可憐的小孩，從小爹不疼、娘不愛，進了演藝圈之後非常辛苦，直到認識了我生命中的貴人胡瓜先生，坎坷的時候，他總是在我身邊。」胡瓜則認為人與人之間是互相的：「講到提攜後輩，其實也是對我自己的幫助，歐弟跟康康跟我一起做慈善節目，有他們優秀的演出，我負擔就很輕，所以看起來好像是我在提攜他們，其實他們也幫我不少忙。」

歐漢聲在經歷人生低潮時，是胡瓜收留他：「我以前是『寄生上流』，很窮也沒房子住，但我卻差點死在瓜哥家。」胡瓜則還原當時狀況：「我家有個按摩椅，我按很重，所以我把墊子翻掉，直接躺在滾輪上壓，那兩個滾輪沿著脖子按很爽，那他每次看我爽成這樣，有天就偷溜進那個房間按。」

歐漢聲說：「我那時候很瘦，一躺進去，滾輪直接在我脖子兩邊伸出來，我不知道按到哪個模式，一夾就是5分鐘。」更慘的是他還求助無門：「那是一個暗門，門關起來沒人知道有人在裡面，我被夾住之後，要去摸遙控器按暫停，結果它掉到地上去，我只能沿著電線一點一點把它拉上來，我真的差點死掉，很恐怖。」還好最後平安無事。