我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣富豪搶進日本房市 成東京新建公寓最大境外買家

世界盃／英格蘭3：2淘汰墨西哥 將與挪威搶4強門票

台主持人歐漢聲低潮幸得胡瓜收留 自爆差點「死在瓜哥家」

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡瓜日前上中天「歐耶一級棒」力挺徒弟歐漢聲。(圖／中天提供)
胡瓜日前上中天「歐耶一級棒」力挺徒弟歐漢聲。(圖／中天提供)

台灣主持人胡瓜力挺徒弟歐漢聲新節目「歐耶一級棒」，節目上歐漢聲也感激恩師提拔：「我本身是很可憐的小孩，從小爹不疼、娘不愛，進了演藝圈之後非常辛苦，直到認識了我生命中的貴人胡瓜先生，坎坷的時候，他總是在我身邊。」胡瓜則認為人與人之間是互相的：「講到提攜後輩，其實也是對我自己的幫助，歐弟跟康康跟我一起做慈善節目，有他們優秀的演出，我負擔就很輕，所以看起來好像是我在提攜他們，其實他們也幫我不少忙。」

歐漢聲在經歷人生低潮時，是胡瓜收留他：「我以前是『寄生上流』，很窮也沒房子住，但我卻差點死在瓜哥家。」胡瓜則還原當時狀況：「我家有個按摩椅，我按很重，所以我把墊子翻掉，直接躺在滾輪上壓，那兩個滾輪沿著脖子按很爽，那他每次看我爽成這樣，有天就偷溜進那個房間按。」

歐漢聲說：「我那時候很瘦，一躺進去，滾輪直接在我脖子兩邊伸出來，我不知道按到哪個模式，一夾就是5分鐘。」更慘的是他還求助無門：「那是一個暗門，門關起來沒人知道有人在裡面，我被夾住之後，要去摸遙控器按暫停，結果它掉到地上去，我只能沿著電線一點一點把它拉上來，我真的差點死掉，很恐怖。」還好最後平安無事。

精華 FAQ

  • 胡瓜表示，自己提攜後輩並非單向付出，而是彼此互相幫忙；歐漢聲與康康的優秀表現，也讓他在節目合作中減輕不少負擔。

  • 歐漢聲坦言自己從小家庭環境辛苦，進入演藝圈後也歷經不少坎坷，低潮時很窮又沒地方住，幸好有胡瓜在身邊扶持。

  • 他趁胡瓜使用按摩椅時偷進房間，卻被滾輪夾住脖子長達五分鐘；遙控器還掉到地上，只能慢慢拉電線找回控制，最後才順利脫困。

上一則

打敗「玩具總動員5」小小兵奪下北美票房冠軍

下一則

中國網紅嗆「頂流全睡過」鹿晗遭爆是劈腿渣男

延伸閱讀

連AI都認不出來…潘若迪扮強尼戴普「被社群判定侵權」

連AI都認不出來…潘若迪扮強尼戴普「被社群判定侵權」
被嚴藝文要求重拍13次 張孝全扛不住「找經紀人抱怨」

被嚴藝文要求重拍13次 張孝全扛不住「找經紀人抱怨」
曾敬驊苦花兩個月狂背日文 電影殺青崩潰爆哭

曾敬驊苦花兩個月狂背日文 電影殺青崩潰爆哭
龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」

龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」

熱門新聞

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30

超人氣

更多 >
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅

美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅