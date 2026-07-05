捕獲野生阮經天 吃牛雜湯又洗車「周處除三害」後勁太強 曝最新動態
憑藉電影「周處除三害」再度掀起話題的金馬影帝阮經天，近日被民眾巧遇現身台北民生社區，不僅低調到在地知名店家享用牛雜湯，之後還被拍到親自洗車。
位於民生社區的「蕭家牛雜湯」4日在臉書分享與阮經天的合照，開心表示影帝回到熟悉的社區用餐，也透露他預告將於8月推出新作品，希望大家屆時能多多支持。
照片中，阮經天身穿黑色背心、蓄著落腮鬍，臉上掛著招牌笑容，手臂刺青若隱若現，整體造型與「周處除三害」中飾演的「陳桂林」十分神似，因此立刻勾起影迷回憶。
不少網友看到照片後，紛紛引用電影經典台詞與橋段開玩笑，留言包括「時間差不多了嗎？」、「是不是要開始數數了」、「陳桂林來吃牛雜湯」、「桂林仔放風了嗎？」等，留言區瞬間變成「周處除三害」迷因大集合，笑翻不少粉絲。
除了用餐照之外，還有民眾分享阮經天手持水管洗車的畫面，只見他親自整理愛車，毫無明星架子，也讓不少網友稱讚他相當接地氣，更有人注意到他駕駛的是越野性能跑車 Porsche 911 Dakar，直呼「帥哥配帥車」、「生活感滿滿的影帝」。
他被目擊出現在台北民生社區，先到當地知名的蕭家牛雜湯用餐，之後又被拍到親自拿水管洗車，整體行程相當生活化。 蕭家牛雜湯在臉書貼出合照，表示影帝回到熟悉社區用餐，並透露他預告將在8月推出新作品，希望大家到時多多支持。 因為他蓄著落腮鬍、穿黑色背心、手臂刺青若隱若現，外型與《周處除三害》中的陳桂林十分神似，因此引發大量經典台詞與迷因留言。
精華 FAQ
他被目擊出現在台北民生社區，先到當地知名的蕭家牛雜湯用餐，之後又被拍到親自拿水管洗車，整體行程相當生活化。
蕭家牛雜湯在臉書貼出合照，表示影帝回到熟悉社區用餐，並透露他預告將在8月推出新作品，希望大家到時多多支持。
因為他蓄著落腮鬍、穿黑色背心、手臂刺青若隱若現，外型與《周處除三害》中的陳桂林十分神似，因此引發大量經典台詞與迷因留言。
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