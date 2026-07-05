傅子純告別式 AI現聲惹哭眾親友 剛補辦婚宴的白家綺不避諱送別好友

傅子純靈堂選用他上節目時穿著的深藍色西裝照片。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 傅子純因急性白血病離世，告別式在板橋舉行，白家綺等演藝圈好友到場送別，追思影片更以AI重現其聲音，讓家屬與親友不捨落淚。

台灣藝人傅子純因急性白血病病逝，告別式日前於台灣新北市板橋「新月會館」舉行，遺照選用他生前錄製「哈！真相大白了」時身穿深藍色西裝的照片，四周白色鮮花環繞。傅父強忍白髮人送黑髮人悲痛致謝，遺孀李佳綺泣訴「謝謝你來過」，由於夫妻膝下無子，摯友游安順11歲兒子游禮以乾兒子名義列位家屬。

他生前人緣佳，眾多演藝圈好友到場不捨落淚，其中才剛補辦婚宴的白家綺、吳東諺夫婦，不畏新人不宜見喪會犯沖的習俗，攜手出席到場送好友最後一程。白家綺回憶傅子純的暖心一度哽咽，「一起拍戲時他跟我、跟東東（吳東諺），是非常好前輩哥哥，給我很多鼓勵、陪伴，也見證成長不同階段，這一段時間沉浸在辦婚宴快樂當中，又常常想到他，感覺很複雜也很不容易。」

六分多鐘的追思影片由李佳綺親自策畫，透過AI技術還原傅子純的聲音與口吻，以「寫給自己的最後一封信」向摯愛親友告別，「人生如戲、戲如人生，這一檔屬於我的人生大戲已畫上句點」。

引言人游安順一開口便哽咽落淚：「從今天起，子純的身影，我們再也看不見了；留給我們的，是無盡的思念，還有他那善解人意的靈魂。」

曾在「愛的榮耀」與傅子純搭檔演出的吳婉君，先前因家暴事件沉寂一年多，當天也首度公開露面致哀，一度難過到說不出話，「這些日子真的沒有去想這是不是真的」。

遺孀李佳綺(右)、傅子純弟弟傅子寧，難過送別最愛的人。(記者林士傑／攝影)

家祭上，76歲父親傅暎輝因白髮人不送黑髮人，並未站上家屬答謝席，而是默默現身向媒體拱手鞠躬致意，感謝大家多年來對兒子的照顧。弟弟傅子寧則代表家屬致詞，回憶哥哥不只是兄長，更像人生導師，還笑說家中「最好的基因都給了哥哥」。

遺孀李佳綺強忍悲痛向所有人致謝。她表示，丈夫20多年來把最美好的歲月奉獻給表演，真誠待人、珍惜每一次合作，比起掌聲，更珍貴的是他始終沒有改變的善良與溫暖。她最後忍不住哽咽對丈夫喊話：「謝謝你，用善良對待這個世界；謝謝你，把最美好的身影留在我們共同的回憶裡。親愛的老公，謝謝你來過，也謝謝你留下的一切。」

傅子純曾是胡瓜(右)節目的魔王，他到場向傅父致意。記者林士傑／攝影【作者：林士傑，日期：2026-07-05，數位典藏序號：20260704160318811】