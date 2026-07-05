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親舅舅方駿嗆狄鶯寵壞孫安佐 「真受不了他們」

記者李姿瑩／綜合報導
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方駿出席公益演唱會時，談到外甥孫安佐闖禍事件，直批狄鶯過度溺愛、父母難辭其咎，並希望孫安佐能安分守己。

76歲的方駿日前出席台灣優質生命協會舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，和昔日「天天開心」主持搭檔司馬玉嬌合體，搞笑逗樂弱勢族群。黃西田爆料方駿福大命大，不只身體健康，連先前發生重大車禍，竟然都能毫髮無傷。

方駿笑稱司馬玉嬌同樣命好，在家含飴弄孫。然而方駿身為狄鶯舅舅，被問到「有沒有關心狄鶯心情」時臉色一變，沒好氣地說：「（狄鶯）心情不可能會好。」他知道孫安佐已經交保回家，推測他現在應該不敢出門。

方駿說有看到孫安佐闖禍的影片，當時嚇一大跳。「希望他安分守己一點，不要再玩一些奇奇怪怪的」。他直言孫安佐對長輩很有禮貌，主要都是狄鶯太寵愛，「餵奶餵到12歲，一起睡到15歲，神經病，有寵成這樣的嗎？真的受不了他們。」

方駿沒好氣地說狄鶯和孫鵬都是怪咖，感嘆要是不溺愛孫安佐、不提供金援，孫安佐自然沒錢搞怪；如今孫安佐闖下大禍，父母難辭其咎。

資深歌手林淑容先前傳出烏龍死訊，她日前在演唱會上亮相，雖不在意謠言。倒是羅時豐被假新聞嚇到痛哭，讓林淑容心疼笑嘆：「難得有這麼重感情的老朋友。」

孫安佐

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