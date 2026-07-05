蔡康永日本開畫展 林志玲、言承旭罕「同框」掀話題

蔡康永貼出藝人們祝賀花籃，林志玲與言承旭的名字「意外同框」。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永赴東京辦畫展，林志玲到場並親筆寫卡送花籃，與言承旭的署名意外同框，掀起網友熱議與青春回憶。

台灣主持人蔡康永 近日赴日本 東京舉辦個人畫展，不少演藝圈好友特地送上花籃祝賀，其中正在日本生活的林志玲 更親自到場支持，以行動力挺多年好友。不過，最令網友熱議的，莫過於蔡康永分享的一張照片，意外讓林志玲與言承旭以特殊方式「同框」，勾起不少人的青春回憶。

蔡康永透過社群平台分享畫展現場照片，除了展示展覽空間，也曬出好友們送來的祝賀花籃。林志玲不僅現身看展，還準備花籃並親筆寫下賀卡：「你這偷心的藝術家，這麼長青，帶上我吧！」幽默又溫暖的文字，展現兩人多年深厚情誼，也讓不少網友稱讚相當有心。

巧合的是，同樣送上花籃祝福的還有言承旭。蔡康永在拍攝花籃時，林志玲與言承旭的署名剛好出現在同一個畫面，形成另類「隔空同框」。照片曝光後，立刻掀起討論，不少人留言直呼：「青春回來了」、「沒想到還能看到兩人的名字同框」、「雖然只是花籃，還是很有感觸。」

林志玲與言承旭自2003年傳出戀情後，一舉一動始終受到外界關注，兩人多年來數度傳出復合消息，卻始終沒有修成正果。直到2019年，林志玲宣布與日本團體EXILE成員AKIRA結婚，婚後育有一子，展開人生新篇章，也替這段多年緋聞畫下句點。

除了「同框」話題外，也有不少網友注意到林志玲特地手寫祝福卡片，而非使用制式賀詞，紛紛留言稱讚她一如既往細心又有溫度，讓這場畫展增添不少暖心話題。

言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）