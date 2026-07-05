同台韓流天王Rain 吳宗憲唱好唱滿嗆「等一下」

吳宗憲即興開放觀眾點歌。(圖／寬寬整合提供)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄啤酒音樂節邀來Rain、吳宗憲與多組藝人輪番演出，吳宗憲唱足十五首並談近況，現場還出現肌肉秀與感性致意。

韓流天王Rain日前壓軸坐鎮高雄啤酒音樂節，台灣天王吳宗憲也不是省油的燈，誠意十足唱滿15首歌。眼見觀眾尖叫不斷，他不禁笑嗆「叫Rain等一下」，逗樂全場。Ozone面對人稱肌肉男團的BTOB以及擁有八塊腹肌的Rain，派出哲言脫衣秀六塊肌，承諾明年若受邀就換祖安脫。

Rain不只帶來新歌「Feel It」，還有「Rainism」等招牌金曲；全心投入的BTOB雖然六缺二，在台上又唱又跳滿頭大汗，用華語告白「我想你們」，還用台語喊「水啦」，團員李旼赫以合身背心搭配襯衫，好身材完全藏不住。

吳宗憲準備多達15首好歌，演唱不敗對唱金曲「屋頂」之前，他自爆已經獨居，「有個很有錢的朋友說已經財富自由，我說怎樣，我現在愛情自由」，樂於享受自由狀況。只是被網友批評有酒駕前科還來演出，他說孰能無過，知錯能改，承諾要當大家的好榜樣。

他還帶來方文山與周杰倫 的第一首創作「你比從前快樂」，笑嗆「要讓周杰倫看看，我真的比他好很多」；唱到「你把我灌醉」時，他說要送給故友黃大煒（David），一度難掩激動拭淚。事前受訪談到兩人友情，他明白黃大煒的身體狀況，「David只在乎心裡面要給這世界什麼樣的音樂，不在乎能不能賣錢」。

至於坤達傳出要回歸「綜藝玩很大」？吳宗憲認為仍得經過庭訊跟判決，也希望外界給坤達機會，自爆當年閃兵集團曾向他開價50萬誘惑、協助他閃兵，他拍拍胸脯說：「我想跟爸爸一樣，我在金門當兵。」

另外，梁舒涵與Dylan、比杰帶來40分鐘的限定合作，打造不同於以往的派對舞台，梁舒涵想透過新歌「痛的可樂」鼓勵大家戰勝挫折，盡量自我療癒、勇敢追夢。獻出初體驗的比杰則難掩興奮，直呼：「這應該是我這輩子演得最開心的一天！」

Ozone祖安(左起)、哲言、佳辰開心朝觀眾潑水。(圖／寬寬整合提供)