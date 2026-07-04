昔日「五燈獎」美艷女星曾紅遍秀場 晚年成慈善網紅資助個案
台灣資深女藝人田路路當年參加「五燈獎」出道，混血外型在當年讓她迅速受到矚目，在秀場紅極一時，但如今68歲的她淡出演藝圈多年，傳出賣豆花和在加油站上班，不過都被她本人駁斥，表示只有曾在草屯YMCA學習長照，靠補助日子還過得去。而經常因探訪弱勢家庭走紅的網紅「賓賓哥」日前拍片分享，田路路竟也成了他資助的個案之一。
賓賓哥因長年資助弱勢在網路上爆紅，他在臉書分享探視田路路的影片，田路路目前在台中定居，看來充滿元氣，還吐槽賓賓哥拿台電風扇就滿頭大汗，賓賓哥表示有透過乾爹聯絡田路路，但田路路一直沒接電話，田路路解釋「我有吃精神的那個藥，如果吃下去那個藥，會變得很淺眠，如果稍微被吵到就會醒來」。
田路路好奇問賓賓哥有多少個案？賓賓哥回答有好幾百個，全台各地都有，田路路在鏡頭前喊話「台灣政府你們聽好，真的很多難過的人，尤其是那三年的疫情，倒了很多人，好險那時候我靠那筆好不容易拿到的退休金，度過那段時間」，賓賓哥關心「妳現在心情還好嗎」，田路路表示自己很會抒發情緒，也不會閒著，在家做手工或手抄台灣俚語。賓賓哥表示，除了提供田路路一些簡單的物資，每個月也會匯款資助田路路，希望線上朋友能一起幫田路路加油。
她是參加「五燈獎」出道，憑著混血外型與亮眼氣質，很快在秀場圈受到矚目，曾經紅極一時，成為當年相當受關注的資深女藝人。 外界一度傳她賣豆花、在加油站上班，但她親自駁斥這些說法，表示自己只是曾在草屯YMCA學習長照，目前靠補助與退休金生活。 賓賓哥因長期資助弱勢而走紅，這次也將田路路列為個案之一，除送物資與每月匯款外，還談到她的睡眠與心情，並呼籲外界一起加油。
精華 FAQ
她是參加「五燈獎」出道，憑著混血外型與亮眼氣質，很快在秀場圈受到矚目，曾經紅極一時，成為當年相當受關注的資深女藝人。
外界一度傳她賣豆花、在加油站上班，但她親自駁斥這些說法，表示自己只是曾在草屯YMCA學習長照，目前靠補助與退休金生活。
賓賓哥因長期資助弱勢而走紅，這次也將田路路列為個案之一，除送物資與每月匯款外，還談到她的睡眠與心情，並呼籲外界一起加油。
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