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林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

記者陳穎／即時報導
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言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

蔡康永近日赴日本東京舉辦個人畫展，不少演藝圈好友特地送上花籃祝賀，其中正在日本生活的林志玲更親自到場支持，以行動力挺多年好友。不過，最令網友熱議的，莫過於蔡康永分享的一張照片，意外讓林志玲與言承旭以特殊方式「同框」，勾起不少人的青春回憶。

蔡康永透過社群平台分享畫展現場照片，除了展示展覽空間，也曬出好友們送來的祝賀花籃。林志玲不僅現身看展，還準備花籃並親筆寫下賀卡：「你這偷心的藝術家，這麼長青，帶上我吧！」幽默又溫暖的文字，展現兩人多年深厚情誼，也讓不少網友稱讚相當有心。

巧合的是，同樣送上花籃祝福的還有言承旭。蔡康永在拍攝花籃時，林志玲與言承旭的署名剛好出現在同一個畫面，形成另類「隔空同框」。照片曝光後，立刻掀起討論，不少人留言直呼：「青春回來了」、「沒想到還能看到兩人的名字同框」、「雖然只是花籃，還是很有感觸。」

林志玲與言承旭自2003年傳出戀情後，一舉一動始終受到外界關注，兩人多年來數度傳出復合消息，卻始終沒有修成正果。直到2019年，林志玲宣布與日本團體EXILE成員AKIRA結婚，婚後育有一子，展開人生新篇章，也替這段多年緋聞畫下句點。

除了「同框」話題外，也有不少網友注意到林志玲特地手寫祝福卡片，而非使用制式賀詞，紛紛留言稱讚她一如既往細心又有溫度，讓這場畫展增添不少暖心話題。

蔡康永貼出藝人們祝賀花籃，林志玲與言承旭的名字「意外同框」。（取材自蔡康永臉書）
蔡康永貼出藝人們祝賀花籃，林志玲與言承旭的名字「意外同框」。（取材自蔡康永臉書）

精華 FAQ

  • 蔡康永近日在日本東京舉辦個人畫展，正在日本生活的林志玲特地親自到場支持，並送上花籃與手寫賀卡，展現多年好友間的深厚情誼。

  • 因為蔡康永拍攝花籃時，林志玲與言承旭的署名剛好出現在同一張照片裡，形成特殊的隔空同框效果，讓不少人聯想到兩人過往的戀情。

  • 兩人自2003年傳出戀情後多次被傳復合，但始終沒有修成正果；林志玲則在2019年與AKIRA結婚，婚後育有一子，已展開新生活。

林志玲 日本 蔡康永

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