舅舅方駿怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」 看到這一幕喊神經病

方駿被問到孫安佐時忍不住念起狄鶯。（圖／讀者提供）

78歲的方駿今天出席台灣優質生命協會舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，和昔日「天天開心」主持搭檔司馬玉嬌合體，搞笑逗樂弱勢族群。黃西田爆料方駿福大命大，不只身體健康，連先前發生重大車禍，竟然都能毫髮未傷。

方駿表示現在身體狀況確實沒有病痛，健康檢查零紅字。他坦言數月前確實發生車禍，車子爆胎打滑撞上護欄，「當時我整個人暈掉 ，但我很冷靜，5分鐘後警察就來了」。他淡定配合接受酒測，幸好人並未受傷，生活和工作不受影響。

方駿現在最小的女兒才19歲，笑稱司馬玉嬌現在命好，在家含飴弄孫。然而方駿身為狄鶯舅舅，被問到有沒有關心狄鶯心情時臉色一變，沒好氣說：「（狄鶯） 心情不可能會好。」他知道孫安佐 已經交保回家，推測他現在應該不敢出門。

方駿說有看到孫安佐闖禍的影片，嚇一大跳。「希望他安分守己一點，不要再玩一些奇奇怪怪的」。他直言孫安佐對長輩很有禮貌，主要都是狄鶯太寵愛，「餵奶餵到12歲，一起睡到15歲，神經病，有寵成這樣的嗎？真的受不了他們。」

方駿沒好氣地說狄鶯和孫鵬都是怪咖，感嘆要是不溺愛孫安佐、不提供金援，孫安佐自然沒錢搞怪，如今孫安佐闖下大禍，父母難辭其咎。