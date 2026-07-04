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「魯冰花」重返銀幕再掀回憶 當年美術老師已神隱退休

記者廖福生／綜合報導
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電影「魯冰花」中的演員于寒(左)目前已退休。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）
電影「魯冰花」中的演員于寒(左)目前已退休。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

台灣電影「魯冰花」數位修復版日前舉辦首場試片，片中飾演父親的已故資深藝人林義雄之子也特地出席，並帶著其父當年閱讀的「魯冰花」劇本及收藏劇照現身，成為現場另一個令人動容的畫面。

新版預告呈現當年金馬攝影大師李屏賓掌鏡下的明德水庫，山嵐、水光與天際交織的絕美畫面，耳邊隨即響起熟悉的「魯冰花」旋律，瞬間喚醒無數觀眾塵封已久的銀幕記憶。

這回再次找來曾操刀數位修復版「少年吔，安啦！」、「悲情城市」重映預告的剪輯師林雍益剪輯，並特別邀請金馬音效大師杜篤之重新混音。以更細膩的光影層次與聲音細節，讓這部陪伴無數人成長的台灣經典重返大銀幕。

除了催淚劇情讓現場哭成一片外，片中古阿明（黃坤玄飾）望著美術老師郭雲天（于寒飾）說出的經典台詞：「老師，有錢人的小孩子，什麼都比較會。」更道盡了孩子眼中對現實世界的不解。試片後許多觀眾紛紛表示：「當時哭得淚流滿面，直到現在都還記得那分感動。」、「這句台詞放到現在依然刺耳。」足證電影所描繪的教育與階級議題，即使放到今日，依然深深引發觀眾共鳴。

電影「魯冰花」以數位修復版重返大銀幕，重現經典影像與熟悉旋律，並透過已故資深影人陳松勇、林義雄令人懷念的身影，讓片中所描繪的階級處境、教育議題，再次被檢視與討論。飾演美術老師的于寒，也意外成為網友熱搜焦點，他以春風化雨的教育精神守護學生，成為無數觀眾心中最難忘、最喜愛的老師形象。

多年來于寒的行蹤眾說紛紜，但日前在聯繫影人近況時，證實于寒目前已退休，不會再出現於眾人面前，希望將當年最好的印象留給觀眾。國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁表示很高興得知于寒的近況，且理解他的心境，並說：「他的演出已深深刻在觀眾的心中。」

（左起）黃坤玄、李淑楨、林義雄在電影「魯冰花」飾演一家人。（圖／國家電影及視聽文...
（左起）黃坤玄、李淑楨、林義雄在電影「魯冰花」飾演一家人。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

精華 FAQ

  • 因修復後畫質與聲音更細膩，重現明德水庫等經典場景，加上熟悉配樂一響起便勾起集體回憶，讓許多觀眾重回當年觀影的感動時刻。

  • 他帶著父親當年閱讀的《魯冰花》劇本，以及收藏多年的劇照到場，藉此紀念已故父親林義雄，也讓現場增添一份濃厚的懷舊與哀思氛圍。

  • 文中指出，于寒多年行蹤曾引發外界揣測，但最新確認他已退休，不會再出現在大眾面前，希望保留當年在觀眾心中的最佳形象。

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