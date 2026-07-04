傅子純告別式 方馨淚送最後一程：你只是換了舞台

方馨（右）和傅子純(左)情同姐弟。（取材自Instagram）

台灣藝人傅子純於因急性血癌辭世，享年46歲，告別式4日舉行。與他情同姐弟的方馨，從噩耗傳出第一時間便陪伴在遺孀李佳綺身旁，一路協助至今。始終未公開發聲的她，在IG寫下對傅子純的思念，她寫道，「聽說，你只是換了一個舞台，那就好……」，字字句句令人鼻酸。

方馨透露，兩人的緣分始於2006年，20年來合作無數戲劇，總是飾演姊弟，也陪伴彼此走過人生許多重要時刻。她感性表示，兩人之間有許多只有彼此才懂的回憶與秘密，那份情誼早已超越合作夥伴，更像真正的家人。

面對傅子純離世，方馨選擇不說再見，而是相信他只是提前接下了一部距離很遠的新作品。她寫道，那個劇組如今自己還到不了，因此要他先去，也相信以他溫暖、真誠又好相處的個性，一定很快就能在新的地方認識許多朋友。

她更幽默向傅子純喊話，希望他先替大家到另一個世界探路，「那邊的演藝圈就先麻煩你了。」並約定有一天若自己也「接到那部戲」，記得來迎接她，向大家介紹：「這是我姐，我罩的！」她也期盼，未來若自己失去信心時，傅子純仍能像從前一樣拍拍她的肩膀，笑著說：「姐，放心，有我在！」

方馨感嘆，人生就像拍戲，有的人同一天開拍，也有人提早殺青，但真正一起走過的人都明白，戲劇落幕不代表情誼結束，只是暫時不在同一個劇組。她向傅子純溫柔道別：「弟，你先去忙吧，姐收工後就會去找你。」

此外，身為傅子純與李佳綺的牽線紅娘，方馨也特別向弟弟承諾，未來會代替他守護最放心不下的人。她寫下：「你最愛的那位，這是我妹，我罩的！你放心，有我在。」真摯告白令人看了不禁動容。