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昆凌備戰「中餐廳」喊老公周董試菜 超甜暱稱意外曝光

娛樂新聞組╱綜合報導
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昆凌參加陸綜「中餐廳」，無意間曝光對老公的專屬稱呼。（取材自Instagram）
昆凌參加陸綜「中餐廳」，無意間曝光對老公的專屬稱呼。（取材自Instagram）

天王周杰倫與昆凌結婚多年，私下互動依然像熱戀中的情侶。日前昆凌在社群平台上大秀廚藝，分享自己親手烹飪多道好菜的側拍照，更在影片甜蜜點名另一半，要對方趕緊來「試菜」。引人注目的是，她對老公的專屬稱呼「阿Chou」意外在影片中曝光，這番隔空喊話不僅閃瞎眾人，也讓粉絲們窺見這對巨星夫妻私底下極其親暱且日常的相處模式。

據「噓！星聞」報導，昆凌近日在社群平台分享「我的中餐廳備餐日記」幕後花絮。影片中，昆凌特別透露自己接到陸綜「中餐廳」的邀約後，便一直思考該準備什麼兼具美味與特色的菜餚。她大方分享了自己精心設計的菜單，從前菜「蘆筍蛋沙拉」、熱炒「三杯雞」，到她特別向媽媽偷師、深受小朋友喜愛的「奶油雞」，甚至連夜市必吃的小吃「蚵仔煎」都難不倒她。而讓她最耗時的，反而是傳統夜市小吃「糖葫蘆」。昆凌笑著在影片中說道：「沒想到看起來很簡單的糖葫蘆，居然是我學習時間最久的。」幸好最後焦糖順利成型，裹上水果大功告成，讓她信心滿滿地表示：「在泰國夜市擺攤，酸酸甜甜的糖葫蘆應該會受歡迎吧。」

在這些生活感十足的備餐過程中，昆凌不僅展現了溫馨日常，還透露身旁有位得力的小幫手。原來是他們8歲的愛子Romeo，在媽媽忙著熬煮糖漿時，正貼心地站在流理台前幫忙清洗碗盤。母子倆在廚房裡分工合作，一個負責掌廚、一個負責善後，畫面顯得格外溫馨。

精華 FAQ

  • 她是因為接到陸綜《中餐廳》的邀約，才開始準備備餐內容，並在社群分享幕後花絮。她思考兼具美味與特色的菜色，從菜單設計到實際烹調都親自參與。

  • 她分享的菜單包含蘆筍蛋沙拉、三杯雞、奶油雞與蚵仔煎，另外還特別挑戰夜市甜點糖葫蘆。她表示糖葫蘆最費工，最後順利完成，對成品相當有信心。

  • 昆凌在影片裡甜喊周杰倫來試菜，意外曝光對老公的暱稱「阿Chou」。同時，8歲兒子Romeo也在廚房幫忙洗碗，母子分工合作，畫面十分溫暖。

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