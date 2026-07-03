零死角美人周子瑜光榮返鄉 睡前小祕密罕見曝光

周子瑜身穿銀色碎鑽服登台。（讀者提供）

TWICE團員周子瑜光榮返鄉，3日晚壓軸登上擔任高雄啤酒音樂節首日舞台，身穿銀色碎鑽服的她開場率6位舞者賣力唱跳「Run Away」，魅力電暈眾人，隨後更用台語跟大家打招呼，引發全場尖叫。

子瑜近年活躍於國際舞台，3日晚獻出在台的首個Solo舞台，寫下個人演藝里程碑的重要一刻。她2日晚彩排至午夜，工作同仁直讚敬業，3日一登台氣勢十足，先前高雄野森動物學校迎來小食蟻獸寶寶，粉絲知道子瑜想養食蟻獸，在園方舉辦的命名活動提名「周子蟻」，獲得大批粉絲投票 支持，知情的她笑說有機會的話，希望能去探視。

來到互動環節，子瑜透露喜歡豆漿跟飯糰，「今天我也有吃」，那喜歡的甜點呢？她說飯糰吧，「冰淇淋吃了心情會變很好，我非常喜歡地瓜球，上次高雄演唱會，我有買給團員吃，她們也很喜歡」。接著螢幕播放她拍攝搭機、粉絲接機以及練舞等片段，剪輯而成獨一無二的高雄Solo VCR，然後換上裸背裝的她再度回到舞台，獻唱自己填詞的歌曲「Fly」，表達出一步一步向前的心境，現場氣氛動人。

她談到在TWICE巡演落幕之後，一直在韓國準備啤酒節的演出，驚喜安排充滿心碎意境的雙人舞環節，一舉一動令人揪心。此外，她不藏私分享自己的小祕密，有粉絲問到她在睡前要做的一件事？她說平常跟狗狗Kaya、Butter一起睡覺，「我會摸摸牠們、跟牠們說晚安，每天都會吸爆牠們」。

極盡所能寵粉的子瑜，最後獻唱孫燕姿的「第一天」，全場粉絲跟著一起大合唱，下台前她也不忘照顧左、右兩側的粉絲，邊跑邊跟大家揮手打招呼、送飛吻，喊話：「高雄，謝謝你們，我們下次再見囉，我愛你們！」

周子瑜舉手投足散發滿滿魅力，根本是無死角美人。（讀者提供）

周子瑜(中)率6名舞者唱跳，引爆高潮。（讀者提供）

周子瑜獻出在台的首個Solo舞台。（讀者提供）

周子瑜(中)寫下個人演藝里程碑的重要一刻。（讀者提供）