「台流」席捲紐約 9m88、ØZI、YELLOW黃宣世紀同台

ØZI剛奪下金曲獎。（物子巡演工作室提供）

一年一度的紐約夏日音樂節（SummerStage）到來，Taiwanese Waves（台灣之夜）邁入10周年，共有5組音樂人9m88、ØZI、 Chance Emerson、Mong Tong（夢東）以及YELLOW黃宣，輪番將無可取代的「台流」魅力推上國際舞台。

9m88相隔7年再度受邀，跟ØZI、YELLOW黃宣驚喜規劃合作舞台，她說：「他們都是非常棒的表演者，只想跟這兩位旅伴說不用想太多，誠實地感受、盡情地分享音樂，一起與台下觀眾創造回憶。」

認識多年的三人對於首次合作躍躍欲試，ØZI透露彼此不只有合唱，更將透過YELLOW黃宣所組的樂團，把彼此音樂風格融合在一塊，變成極其特別的限定演出，「把彼此的音樂風格打碎再融合，很期待這次的化學反應」。

而台美混血兒Chance Emerson曾擔任史汀台灣演唱會暖場嘉賓，直呼是美夢成真，「演出地點離我媽媽娘家只有45分鐘車程，我演過最大場的演出，竟然就在離家人這麼近的地方」。此回加入台灣之夜，Chance Emerson很期待媽媽到場朝聖，預告會首度演唱尚未公開的新專輯作品，希望透過音樂呼應台灣創作者在世界各地綻放的多元樣貌。

9m88正在籌備新專輯。（物子巡演工作室提供）

YELLOW黃宣將登上紐約舞台。（物子巡演工作室提供）

Chance Emerson加入台灣之夜。（物子巡演工作室提供）