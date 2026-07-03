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73歲甄妮讚A-Lin撐起金曲 嘆香港樂壇人才斷層「無人接棒」

記者許晉榮／綜合報導
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A-Lin的歌藝沒話說。（圖／台視提供）
A-Lin的歌藝沒話說。（圖／台視提供）

第37屆金曲獎在掌聲中風光落幕，而連日來相關話題熱度仍持續延燒。70年代歌壇天后甄妮也在社群平台發文分享個人五味雜陳的心情，她先是盛讚首次擔任典禮主持的A-Lin是「金曲37主角」，還因看見台灣樂壇中生代持續接棒，忍不住感慨香港流行樂壇的現況：「香港就沒那麼幸運，至今無人接棒。」引發不少網友共鳴。

73歲甄妮表示，A-Lin在介紹特別貢獻獎得主林煌坤時，隨口清唱「海誓山盟」時展現無窮的舞台魅力，直呼「好好聽」，更稱讚：「台灣樂壇後繼有人，前途光明，好好珍惜羽毛。」不過她也特別提醒A-Lin：「主持多了就不值錢了，專心唱歌。」一句話既是肯定，也流露對優秀歌手應把重心放在音樂本業的由衷期待。

對於台灣樂壇中生代陸續扛起一片天，甄妮似乎也對香港樂壇充滿憂心。她感慨「香港就沒那麼幸運，至今無人接棒」，一句話直接點破她對香港流行音樂人才斷層的憂慮。

曾締造無數經典、被譽為華語流行音樂重鎮的香港，在黃金年代過後，雖然近年仍有不少新生代歌手如鄧紫棋嶄露頭角，但整體市場規模、作品影響力與跨地域號召力，始終難以重現當年盛況，也難怪身為大前輩的甄妮會有這般江河日下的感慨。

甄妮對於香港樂壇後繼無人，非常憂心。（本報系資料照片）
甄妮對於香港樂壇後繼無人，非常憂心。（本報系資料照片）

A-Lin今年主持金曲獎，獲得高度好評。（圖／台視提供）
A-Lin今年主持金曲獎，獲得高度好評。（圖／台視提供）

精華 FAQ

  • 因A-Lin首次主持金曲獎表現亮眼，介紹林煌坤時還即興清唱「海誓山盟」，展現強大舞台魅力，讓甄妮覺得她撐起整場典禮。

  • 她認為台灣樂壇已有中生代歌手陸續扛起責任，表示「後繼有人、前途光明」，也提醒優秀歌手應珍惜羽毛，專注本業發展。

  • 她感嘆香港樂壇自黃金年代後出現人才斷層，雖仍有新生代歌手冒出，但整體影響力與號召力難回盛況，直言至今無人接棒。

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