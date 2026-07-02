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潘若迪扮強尼戴普 像到連AI都偵測錯誤 「被判定侵權」

記者李姿瑩／綜合報導
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潘若迪還扮演過好萊塢男星強尼戴普。（取材自潘若迪臉書）
潘若迪還扮演過好萊塢男星強尼戴普。（取材自潘若迪臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：潘若迪扮強尼戴普太神似，甚至連AI都誤判為侵權照片。
  • 重點二：他也因扮演席琳狄翁出國爆紅，常被外國朋友直接認成本人。
  • 重點三：節目集結多位明星臉素人同台，林襄與Cindy相似度成焦點。

台灣中天綜合台「歐耶一級棒」播出「根本是本人！這樣的『明星臉』代班本尊很可以」，潘若迪曾被誤認是動力火車的顏志琳，但讓他獲得國際認證的角色則是扮西洋天后席琳狄翁（Céline Dion）。

潘若迪（右）因模仿歌手席琳狄翁（Celine Dion）的風格，被外界認定超級像...
潘若迪（右）因模仿歌手席琳狄翁（Celine Dion）的風格，被外界認定超級像而獲得「台版席琳狄翁」稱號。（取材自臉書）

潘若迪表示：「我這次出國工作，很多國外的朋友都叫我席琳狄翁，沒有一個叫我潘老師。」當時一同出國工作的短今剛好也在場：「這是真的，我們在日本有遇到黑人朋友，他就說『我知道你，你是台灣席琳狄翁』。」

潘若迪的模仿連老外也讚嘆。（圖／中天提供）
潘若迪的模仿連老外也讚嘆。（圖／中天提供）

強尼戴普。(路透)
強尼戴普。(路透)

而潘若迪還扮演過好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp），兩人像到連AI都偵測錯誤：「我（社群）Po文寫說『我接了一個新的角色』，結果被AI發現，通知說我侵權，叫我把照片撤下來，但那是我本人。」

此外，主持人歐漢聲分享遇過和他撞臉的人，照片還在網路上引起熱烈討論：「這個地球上總會有個跟你長得一模一樣的人，我就親身看過這種事情，有一個跟我長得很像的日本人，他的職業是AV男優。」

歐漢聲擅長模仿，曾因太常模仿張學友被本尊吐槽：「有一次學友哥看到我的時候說『你這個小東西，靠我賺了不少錢吧』？這真的是他本人說的。」

而張立東和方順吉的相像程度，連本尊都認證：「真的很像，尤其我們小時候的照片更像，但他是小時候像我，我是長大後像他。」張立東也笑說自己從小就經常被誤認成方順吉：「以前他在紅的時候，我從夜市頭吃到夜市尾都不用錢，我媽都把我嘴巴堵著，叫我不要承認不是他。」

節目製作單位邀請多位與明星神似的素人來賓同台，包括外型酷似歌手A-Lin、韓國娛樂經紀公司創辦人朴軫永（JYP）及台灣隊長陳傑憲等人。其中，素人來賓Cindy因與林襄外型十分相似，成為節目焦點。

林襄見到Cindy後驚呼：「就是我啊！很像小時候的我。」並透露，平時常聽聞有人被稱為「天母林襄」、「士林林襄」。節目中，兩人同台扮鬼臉、跳舞，相似程度讓現場來賓一度難以分辨。

來賓Cindy與林襄（右）撞臉。（圖／中天提供）
來賓Cindy與林襄（右）撞臉。（圖／中天提供）

精華 FAQ

  • 因為他貼出的照片與強尼戴普相似度太高，系統誤以為是未授權的明星照片，於是通知他下架；但實際上那是潘若迪本人裝扮後拍攝的作品。

  • 他表示在國外工作時，很多朋友都直接叫他席琳狄翁，甚至在日本遇到的黑人朋友也說他是「台灣席琳狄翁」，可見模仿成果十分逼真。

  • 節目還邀來外型神似A-Lin、JYP與陳傑憲等素人，林襄則與長相酷似的Cindy同台互動，兩人扮鬼臉、跳舞，讓現場一度難以分辨。

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