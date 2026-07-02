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算命活到61歲？ 林隆璇還原始末 兒子揭驚人真相

記者梅衍儂／綜合報導
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林隆璇（左）與兒子林亭翰感情很好。（圖／Billboard Live TAIPE...
林隆璇（左）與兒子林亭翰感情很好。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林隆璇與兒子林亭翰將於19日同台在台北開唱。
  • 重點二：林亭翰誤以為父親命數是61歲，林隆璇澄清其實是71歲。
  • 重點三：林亭翰憶及家人離別常落淚，也低調表示與雨婷互有好感。

61歲台灣歌手林隆璇與兒子林亭翰將在19日於Billboard Live TAIPEI開唱，1日記者會上林亭翰直言父親曾算命算出大限之日，他一直以為是61歲，而下周四就是林隆璇62歲生日，他非常擔心還提醒爸爸少出門，結果林隆璇在旁說：「其實是71歲。」笑說兒子白擔心了。

林亭翰表示，前陣子觀看金曲獎時，看到已故音樂人屠穎紀念橋段，內心突然情緒湧現，「我那時就在想，如果有一天我爸爸離開了，金曲獎會不會頒特別貢獻獎給他？會不會讓我像田馥甄一樣，在典禮上唱爸爸的歌。」他坦言，想到這些畫面就忍不住鼻酸。

林隆璇則笑著還原始末，表示那是1996年左右算命時聽到的內容，自己也記錯了年紀，「很多事情算得還滿準的，但其實是71歲，不是61歲」，他坦言當時才30多歲，兒子才2歲，根本沒有放在心上，也沒想到一轉眼時間過得這麼快。

林亭翰也坦承，自己這些年常夢見家人或家中愛犬離開，每次醒來都哭得很傷心，因此只要做了這類夢，就會特別頻繁回家陪伴父母。他還特地訂製印有一家三口和愛犬的全家福手機殼送給父親，希望把家人時刻帶在身邊。

林亭翰先前被拍到和藝人雨婷牽手，他今坦言雙方相處狀況不錯，兩人幾乎每天晚上都會語音聊天，一起玩線上遊戲培養感情。他也欣賞對方認真工作的態度，自己挑選另一半最重視愛心、上進心與孝順，「雨婷還不錯，會再慢慢了解看看」。林隆璇則表示，目前看起來就是彼此欣賞，「如果真的交往也沒什麼不好」，他強調自己從不催婚，更不會要求兒子一定要趕快結婚、生小孩，一切尊重孩子的人生規畫。

林隆璇（左）與兒子林亭翰分享父子合作心情。（圖／Billboard Live T...
林隆璇（左）與兒子林亭翰分享父子合作心情。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

精華 FAQ

  • 因為林隆璇與兒子林亭翰將於19日在Billboard Live TAIPEI同台演出，記者會上又聊到算命壽命、親情感受與感情近況，話題相當豐富。

  • 林亭翰一直以為父親被算出的大限是61歲，因此特別擔心；但林隆璇說明，當年算命其實講的是71歲，不是61歲，兒子才因此白操心。

  • 林亭翰坦言常夢見家人離開而難過，所以會更常回家陪伴父母，也送全家福手機殼表心意；談到雨婷時則說彼此相處不錯，仍會慢慢了解。

田馥甄

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