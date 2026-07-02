我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

台8點檔女星曝「進郭台銘豪宅」借衣 揭曾馨瑩20年交情「喜歡就開口」

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鴻海集團創辦人郭台銘(左)與老婆曾馨瑩結婚18年。（本報系資料照片）
鴻海集團創辦人郭台銘(左)與老婆曾馨瑩結婚18年。（本報系資料照片）

75歲鴻海創辦人郭台銘與妻曾馨瑩結婚18年，育有3名子女，近日郭台銘遭爆與女球友互動頻繁，引發外界討論。而8點檔女星潘奕如與曾馨瑩交情超過20年，在拍「豆腐媽媽」時透露曾走進郭台銘豪宅挑選閨蜜禮服，甚至只要一通電話就能輕鬆借到衣服。

潘奕如和曾馨瑩最初因舞蹈而結緣，曾一起擔任孫燕姿世界巡迴演唱會伴舞，培養出革命情感，即使後來曾馨瑩嫁入豪門，兩人姐妹情誼依舊沒改變。潘奕如拍攝「豆腐媽媽」期間，因扮演豪門貴婦角色，需要大量禮服，去年底「豆腐媽媽」劇中一場「豪門一家下午茶品鑑會」，潘奕如身上價值高達10萬元的高奢禮服，就是向曾馨瑩借來的，有時在雜誌或網路上看到曾馨瑩穿過的服裝，只要她開口，閨蜜也會大方出借，直接將衣服裝袋放警衛室，讓她方便取走，好交情不在話下。

不過，曾馨瑩動輒超過六位數台幣的頂級禮服，對潘奕如而言，其實相當有壓力，深怕不小心碰壞、弄髒，笑言除非出席極為重要的正式場合，才會向曾馨瑩開口借衣服，穿上時也是小心翼翼，參加典禮走紅毯更是每一步都如履薄冰。

潘奕如與曾馨瑩交情超過20年。（取材自臉書）
潘奕如與曾馨瑩交情超過20年。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 兩人最初因舞蹈結緣，曾一起擔任孫燕姿世界巡演伴舞，後來培養出深厚情誼，至今交往已超過20年，感情始終維持不變。

  • 她在拍攝《豆腐媽媽》時飾演豪門貴婦，需要多套禮服應付戲中場景，因此曾向曾馨瑩借用高價服裝，作為角色造型使用。

  • 曾馨瑩相當大方，只要潘奕如開口，常把衣服裝袋後直接放在警衛室，方便對方取走；但因衣服價值不菲，潘奕如穿著時也格外小心。

鴻海 郭台銘

上一則

年底赴好萊塢拍片 溫碧霞將首度飾演武則天

下一則

演活無數經典 「哈利波特」反派麥可伯恩82歲逝世

延伸閱讀

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」
陳美鳳70歲生日 笑揭言承旭真面目：很皮 擔心不了他婚事

陳美鳳70歲生日 笑揭言承旭真面目：很皮 擔心不了他婚事
替姊妺曾馨瑩抱不平？賈永婕發文「真男人不是來者不拒」

替姊妺曾馨瑩抱不平？賈永婕發文「真男人不是來者不拒」

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年。（圖／寶格麗提供）

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

2026-06-25 01:32
葛斯齊遭爆料娶了中國富婆。（本報資料照片）

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

2026-06-26 00:10

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮