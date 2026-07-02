台8點檔女星曝「進郭台銘豪宅」借衣 揭曾馨瑩20年交情「喜歡就開口」
75歲鴻海創辦人郭台銘與妻曾馨瑩結婚18年，育有3名子女，近日郭台銘遭爆與女球友互動頻繁，引發外界討論。而8點檔女星潘奕如與曾馨瑩交情超過20年，在拍「豆腐媽媽」時透露曾走進郭台銘豪宅挑選閨蜜禮服，甚至只要一通電話就能輕鬆借到衣服。
潘奕如和曾馨瑩最初因舞蹈而結緣，曾一起擔任孫燕姿世界巡迴演唱會伴舞，培養出革命情感，即使後來曾馨瑩嫁入豪門，兩人姐妹情誼依舊沒改變。潘奕如拍攝「豆腐媽媽」期間，因扮演豪門貴婦角色，需要大量禮服，去年底「豆腐媽媽」劇中一場「豪門一家下午茶品鑑會」，潘奕如身上價值高達10萬元的高奢禮服，就是向曾馨瑩借來的，有時在雜誌或網路上看到曾馨瑩穿過的服裝，只要她開口，閨蜜也會大方出借，直接將衣服裝袋放警衛室，讓她方便取走，好交情不在話下。
不過，曾馨瑩動輒超過六位數台幣的頂級禮服，對潘奕如而言，其實相當有壓力，深怕不小心碰壞、弄髒，笑言除非出席極為重要的正式場合，才會向曾馨瑩開口借衣服，穿上時也是小心翼翼，參加典禮走紅毯更是每一步都如履薄冰。
兩人最初因舞蹈結緣，曾一起擔任孫燕姿世界巡演伴舞，後來培養出深厚情誼，至今交往已超過20年，感情始終維持不變。 她在拍攝《豆腐媽媽》時飾演豪門貴婦，需要多套禮服應付戲中場景，因此曾向曾馨瑩借用高價服裝，作為角色造型使用。 曾馨瑩相當大方，只要潘奕如開口，常把衣服裝袋後直接放在警衛室，方便對方取走；但因衣服價值不菲，潘奕如穿著時也格外小心。
精華 FAQ
兩人最初因舞蹈結緣，曾一起擔任孫燕姿世界巡演伴舞，後來培養出深厚情誼，至今交往已超過20年，感情始終維持不變。
她在拍攝《豆腐媽媽》時飾演豪門貴婦，需要多套禮服應付戲中場景，因此曾向曾馨瑩借用高價服裝，作為角色造型使用。
曾馨瑩相當大方，只要潘奕如開口，常把衣服裝袋後直接放在警衛室，方便對方取走；但因衣服價值不菲，潘奕如穿著時也格外小心。
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