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小S看到這張5人合照當場淚崩 阿雅感傷「少了2個人」

記者林怡秀／即時報導
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小S（左）、阿雅翻閱起畢業紀念冊，瀏覽昔日合照。(東森綜合台提供)
小S（左）、阿雅翻閱起畢業紀念冊，瀏覽昔日合照。(東森綜合台提供)

小S（徐熙娣）、派翠克主持東森綜合台「小姐不熙娣」推出「重返母校」特別企劃。邀請到小S多年的靈魂閨密阿雅（柳翰雅）一同回歸華岡藝校。這對從開學不到10天就成為摯友、攜手走過青春歲月的演藝圈傳奇閨密，一踏進校園，無數瘋狂又深刻的青春回憶便瞬間湧上心頭。

節目中，阿雅加碼爆料，小S當年瘋狂暗戀一位舞蹈班學長，每天拉著她假裝經過、只為多看對方一眼。阿雅笑說，光是短短15分鐘的下課時間，她們就能繞過去好幾次。而這位讓小S心動不已的初戀學長，竟然就是現任「雲門舞集」的藝術總監鄭宗龍。小S更自爆，原本兩人極有望進一步發展，沒想到卻因與阿雅同時感染水痘請假3天，回校後學長已有了漂亮女友，讓她只能無奈認輸。

除了戀愛史，兩人也聊起當年的「華岡傳奇」。過去校園內「學長姐制度」極為嚴格，面對學長姐的無理與下馬威，大S徐熙媛）竟化身正義俠女正面對決，直接冷酷回嗆：「不好意思學姐，我想請問一下，你們父母花錢讓你們來讀這麼貴的學校，就是用來罵學妹的嗎？」超強女王氣勢嚇得學姐們不敢再吭聲。

畢業紀念冊5人合照（左）大炳、吳佩慈、大S徐熙媛、小S徐熙娣、阿雅、校長。(東森...
畢業紀念冊5人合照（左）大炳、吳佩慈、大S徐熙媛、小S徐熙娣、阿雅、校長。(東森綜合台提供)

隨後，3人回到熟悉的過往教室、翻閱起畢業紀念冊。看著昔日合照，小S突然難掩激動情緒，含淚詢問阿雅：「這張照片，妳看出最令人傷感的地方是什麼嗎？」阿雅溫柔回應：「就是少了2個人啊。」這句話讓小S瞬間紅了眼眶，痛心表示：「人生真的不用追求什麼偉大意義，每天過好就好，大S一生都在追求完美的人生，無論工作還是外型都對自己極度嚴格，卻在48歲離開了大家；而大炳也是個對自己要求高到不行的人，無論是唱爵士樂還是模仿，都拼盡全力做到最完美，可惜現在他們都離開了。」面對生命無常，小S最後不改幽默本色，冒出一句：「所以想喝酒就喝酒，但也不要喝到提早肝硬化啦！」再度讓眾人破涕為笑。節目將於今（2日）晚間10點，東森綜合32頻道播出。

重返母校小S（左）淚憶大S、大炳離世。(東森綜合台提供)
重返母校小S（左）淚憶大S、大炳離世。(東森綜合台提供)

精華 FAQ

  • 她們是為了東森綜合台《小姐不熙娣》的「重返母校」企劃，回到小S與阿雅共同成長的華岡藝校，重溫校園生活與青春記憶。

  • 小S當年暗戀的是舞蹈班學長鄭宗龍，也就是現任雲門舞集藝術總監；但她與阿雅同時染上水痘請假三天，回校後對方已經交了女友。

  • 因為阿雅提醒照片裡少了兩個人，小S隨即想到已離世的大S與大炳，感嘆人生無常，也認為大家不必追求偉大意義，只要把每天過好。

徐熙媛 大S 小S

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