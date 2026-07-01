孫芸芸澳洲豪宅曝光 旋轉樓梯配無敵海景

孫芸芸展現非凡品味。(摘自aimeeyunyunsun @Instagram)

有「最辣阿嬤」封號的48歲孫芸芸，近年多半定居於澳洲 黃金海岸，不時透過社群分享當地生活。近日她再度更新Instagram，除了公開多張居家日常，也意外曝光坐擁無敵海景的豪宅一角，以及價值不菲的香檳與精品包，再次展現一貫的高質感生活品味。

孫芸芸曬出的照片中，可見客廳採大片落地窗設計，將海岸景色盡收眼底，室內則以淺色沙發與木質家具打造簡約風格，中央還設有流線造型旋轉樓梯，一旁擺放衝浪板，與窗外海景相互呼應，充滿濃濃度假氛圍。

除了豪宅內裝，她也分享與朋友小酌的畫面，桌上擺放一瓶有「香檳帝王」之稱的Salon 2002年份香檳，搭配金屬酒杯更顯質感。由於2002年份屬於相當稀有的酒款，市場價格約8萬元(台幣，下同，約2500美元)起跳，也引起網友討論。

另一張自拍照中，孫芸芸身穿黑色無袖長洋裝，以簡約造型入鏡，肩上則揹著一只黑色CHANEL鱷魚壓紋Cerf托特包。這款精品包市價約55萬元(約1.7萬美元)，低調卻不失奢華，也再次展現她多年來備受關注的時尚品味。

孫芸芸的澳洲豪宅曝光。(摘自aimeeyunyunsun @Instagram)