我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰不怕封殺靠面膜印鈔14億 近況曝光「超細螞蟻腰」

世界盃／美國2:0擊敗波赫晉級16強 下場將對陣比利時

孫芸芸澳洲豪宅曝光 旋轉樓梯配無敵海景

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫芸芸展現非凡品味。(摘自aimeeyunyunsun @Instagram)
孫芸芸展現非凡品味。(摘自aimeeyunyunsun @Instagram)

有「最辣阿嬤」封號的48歲孫芸芸，近年多半定居於澳洲黃金海岸，不時透過社群分享當地生活。近日她再度更新Instagram，除了公開多張居家日常，也意外曝光坐擁無敵海景的豪宅一角，以及價值不菲的香檳與精品包，再次展現一貫的高質感生活品味。

孫芸芸曬出的照片中，可見客廳採大片落地窗設計，將海岸景色盡收眼底，室內則以淺色沙發與木質家具打造簡約風格，中央還設有流線造型旋轉樓梯，一旁擺放衝浪板，與窗外海景相互呼應，充滿濃濃度假氛圍。

除了豪宅內裝，她也分享與朋友小酌的畫面，桌上擺放一瓶有「香檳帝王」之稱的Salon 2002年份香檳，搭配金屬酒杯更顯質感。由於2002年份屬於相當稀有的酒款，市場價格約8萬元(台幣，下同，約2500美元)起跳，也引起網友討論。

另一張自拍照中，孫芸芸身穿黑色無袖長洋裝，以簡約造型入鏡，肩上則揹著一只黑色CHANEL鱷魚壓紋Cerf托特包。這款精品包市價約55萬元(約1.7萬美元)，低調卻不失奢華，也再次展現她多年來備受關注的時尚品味。

孫芸芸的澳洲豪宅曝光。(摘自aimeeyunyunsun @Instagram)
孫芸芸的澳洲豪宅曝光。(摘自aimeeyunyunsun @Instagram)

精華 FAQ

  • 最受關注的是她澳洲黃金海岸豪宅的一角曝光，客廳擁有大片落地窗與無敵海景，室內還有旋轉樓梯與簡約家具，營造出濃濃度假感。

  • 她除了公開居家日常，也拍到與朋友小酌的畫面，桌上放有Salon 2002年份香檳，並搭配黑色CHANEL鱷魚壓紋托特包，整體相當吸睛。

  • 因為Salon 2002年份香檳屬稀有酒款，市價約8萬元起跳，而CHANEL托特包約55萬元，兩者都很高價，再加上海景豪宅，話題性十足。

澳洲

上一則

泰勒絲婚禮倒數 「龍蝦、城堡」搬入場現場畫面曝光

延伸閱讀

私密閨房首曝光… 王祖賢溫哥華豪宅裝潢公開 這裡最吸睛

私密閨房首曝光… 王祖賢溫哥華豪宅裝潢公開 這裡最吸睛
比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德7款柏金包價值30萬美元

比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德7款柏金包價值30萬美元
南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄

南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄
河濱幻象莊惠妮休斯頓「金曲推手」故居上市 要價近450萬

河濱幻象莊惠妮休斯頓「金曲推手」故居上市 要價近450萬

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年。（圖／寶格麗提供）

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

2026-06-25 01:32
葛斯齊遭爆料娶了中國富婆。（本報資料照片）

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

2026-06-26 00:10

超人氣

更多 >
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮