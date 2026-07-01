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21歲睡機場飛紐約 台女星悟出人生真諦：最值得投資的是自己

記者葉君遠／即時報導
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鍾瑶分享這次拍攝服裝設計相當特別。(圖／TVBS提供)
鍾瑶分享這次拍攝服裝設計相當特別。(圖／TVBS提供)

台灣演員鍾瑶受邀擔任「女人我最大」7月數位封面人物，以「輕奢人生」為主題，分享這幾年對生活、旅行與消費觀的改變。她認為，真正的輕奢從來不是昂貴的價格，而是懂得把時間、金錢和心力，留給真正重要的人事物。

隨著年紀增長，鍾瑶坦言，自己最大的轉變，是開始把「投資自己」放在人生的第一順位。過去總是努力工作、照顧身邊的人，也習慣把別人的需求放在自己之前，如今她更願意傾聽內心，把更多時間留給健康、生活品質，以及真正讓自己感到快樂的事。

這樣的改變，也反映在她的消費習慣。鍾瑶笑說，年輕時常常花小錢買很多東西，現在反而更願意花一筆錢，挑選一件真正喜歡、能陪伴自己很久的物品。她認為，消費不該只是滿足當下，而是讓每一次選擇都更有價值，也更符合自己的生活方式。

旅行，更是鍾瑶實踐人生哲學的重要方式。她回憶，21歲時靠著自己存錢，買下人生第一張飛往紐約的長途機票。當時為了省旅費，一路轉機、甚至睡在機場，卻也因為那趟旅程，打開了看世界的眼界，學會獨立，也更加認識自己。

今年，鍾瑶將完成另一個期待已久的夢想——踏上西班牙朝聖之路。她希望透過徒步旅行，在一步一腳印之間，重新感受生活最純粹的節奏，也讓身心徹底沉澱。對她而言，旅行不是逃離生活，而是找回與自己相處的能力。

鍾瑶從21歲睡機場飛紐約，今年將踏上西班牙朝聖之路。(圖／TVBS提供)
鍾瑶從21歲睡機場飛紐約，今年將踏上西班牙朝聖之路。(圖／TVBS提供)

精華 FAQ

  • 她認為輕奢不是買多貴的東西，而是懂得把時間、金錢與心力留給真正重要的人事物，讓每一次選擇都更有價值，也更符合自己的生活方式。

  • 她從過去總是先照顧別人，轉而把投資自己放在第一順位，更重視健康與生活品質；消費上也不再買很多便宜物品，而是選擇耐用且真正喜歡的單品。

  • 她回憶21歲靠自己存錢飛紐約，雖然省旅費到睡機場，卻因此開拓眼界、學會獨立；今年她也期待踏上西班牙朝聖之路，透過徒步沉澱身心。

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