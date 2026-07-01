56歲劉爾金碩士專班畢業了 喊過去「根本亂演」想攻博士

劉爾金順利拿到碩士學位，竟有「沒課可上」的失落感。（圖／劉爾金提供）

56歲台灣藝人劉爾金日前於師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）畢業，順利拿到學位。他笑說，原以為畢業後能好好休息，沒想到竟出現「沒課可上」的失落感，這段求學歷程不僅是人生重要里程碑，更讓他重新檢視數十年演藝生涯，思考未來方向。

回顧過往，劉爾金直言如果沒有攻讀碩士，應該不會回頭分析演藝生涯的發展脈絡，他直言，「帥哥綜藝團」時期「根本亂演」，「我就是當諧星嘛，哪裡有戲我就去演，哪裡有什麼綜藝，我就去玩，一直跑來跑去，反而正統的電視劇很少演，沒有一個根。」從過去抱持「哪裡有工作就去哪裡」的心態，到如今開始有系統規畫未來，讓他對人生有了全新體悟。

談到兩年來最大挑戰，劉爾金說：「最難的是寫論文，最大收穫是重新分析自己的人生。」他以相聲發展為論文研究主題，撰寫期間經常陷入「鬼打牆」，印象最深刻的是口試階段，教授得知他的論文部分內容是為了向恩師、相聲大師吳兆南致敬時，當場提問：「如果你的研究改變了未來相聲呈現方式，你覺得對得起師父嗎？」讓他瞬間壓力爆棚，但也認為吳兆南生前本就勇於創新，相信恩師會樂見「相聲」加入更多與觀眾互動的新元素，透過創新形式，吸引觀眾走進劇場，重新認識相聲藝術。

劉爾金在學生時代從未擔任過班級幹部，因為這趟學習過程，竟意外當上學生會長，負責籌辦迎新、招生及畢業典禮等活動，如今畢業了，他反而有些不習慣，還和老婆討論未來報讀博士班學分課程，感性道：「學習沒有終點，我還想繼續學下去。」