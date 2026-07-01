觀影說劇╱「網紅老爸」劍拔弩張 張懷秋怒摘羅志祥眼鏡

「網紅老爸」首支預告「張懷秋、羅志祥爆衝突」。（圖／曼尼娛樂提供）

「網紅老爸」發布前導預告，王識賢溫柔詮釋地表最暖老爸「天哥」，暗中動用黑幫「資源」幫助潛力新人陳怡佳飾演的寶貝女兒「小兔」拓展網紅事業，而張懷秋則是頂著全新Q毛造型搞笑演出小弟「昌仔」，預告中更驚見他與小豬羅志祥 飾演的網紅「SK」爆發衝突，以輕鬆、歡樂的視角呈現「角頭」全新的世界。

前導預告中，飾演網紅「小兔」的陳怡佳頭戴著兔耳朵髮箍亮眼登場，她在直播鏡頭前分享爸爸的特點，她說：「他很愛熱鬧，身邊常常是一堆人。」畫面卻切換到王識賢飾演的父親「天哥」走到任何地方，似乎都有數十位穿著黑衣人整齊列隊接應，排場驚人，接著她說：「他很好動。」

下一秒只見王識賢帥氣揮拳，把對手猶如玩具一樣輕鬆撂倒，她又補充說：「我爸，真的很會理財」畫面竟是天哥坐在沙發上，看著點鈔機狂數大量鈔票。小兔看似日常的形容，巧妙掩蓋了父親「黑幫老大」的背景，幽默反差感十足。

預告後半段，飾演「昌仔」的張懷秋頂著Q毛造型搞笑現身，拿著長棒在一群黑衣小弟面前，看起來像是很嚴肅的誓師大會，卻見到他脫口說出：「打開『小兔』的粉專，追蹤、按讚、留言。」動員全幫派只為了幫大小姐衝刺流量。

此外，羅志祥也在片中驚喜現身，飾演一名自帶鎂光燈與大批粉絲應援的超人氣網紅「SK」，卻見張懷秋怒瞪雙眼怒把對方的眼鏡給摘了，氣氛瞬間劍拔弩張，而王識賢也面露凝重發號施令，似乎準備迎來一場大戰。然而，預告最後畫風突變，他疑似親自上陣開直播，可愛反差萌模樣瞬間圈粉網友。

王識賢在「角頭」系列以「仁哥」一角深植人心，這次在「網紅老爸」飾演的「天哥」化身地表最暖老爸，展現為人父親的黑幫老大新面貌，他坦言：「跟仁哥的差別很大，這個角色比較多是父親的想法跟看法。」

他與潛力新人陳怡佳在片中有動人的父女情，甘願當個女兒傻瓜，不擇手段只為護航女兒的網紅夢，也不讓女兒受到任何傷害。對於片中女兒小兔直指父親的三個特點「愛熱鬧、好動、很會理財」，他笑說：「完全相反！現實生活中，喜歡安靜，好動也還好，倒是有適度的運動。」

談到與王識賢繼「角頭」系列再次合作，張懷秋透露，以前「蠍子」沒把「仁哥」放在眼裡，如今成為自己的老大，一開始表演有點放不開，「識賢哥有一場戲有發覺到，就跟我説表演時不要客氣，要全部放開來表演，不要怕多做，只怕沒有！那句話點醒了我，讓角色變得更活躍起來。」王識賢也對於這位新任「心腹」讚譽有加，直呼：「跟懷秋合作滿舒服的，互動起來有家人的感覺！」

電影「網紅老爸」故事描述網紅小兔事業停滯，正苦尋突破，卻迎來出獄的黑道父親天哥。父女重逢，價值觀衝突不斷；天哥意外成為爆紅網紅，引發小弟金達妒恨與叛變。幫派內鬥升溫，小兔形象也因父親身分曝光而崩壞。面對黑白兩難，天哥在「好老大」與「好爸爸」間抉擇，最終以真情化解誤會，尋回親情與自我。