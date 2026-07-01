曾國城被罵不反擊：50歲後 我先定距離再交朋友
台灣主持人曾國城是綜藝圈裡少見情緒穩定的大哥，當遇到新聞被誤解、遭攻擊時，總能淡然以對，年過半百，他更悟出「我不是漠視，而是不讓別人決定我的情緒」的處事哲學。
這些年被黃子佼批在古蹟抽菸、被吳宗憲說躺著拿金鐘，或拿不是事實的內容造成輿論風暴，他內心強大並自我調整，「我會設定跟這個傷害的距離，傷害是一種感受，取決你要不要去感覺它，你想要不舒服，你就去感覺它，我不想不舒服，它就對我無關痛癢」。
早年遇事他也曾反擊，但一次次體會，「辯清了以後，對你的好處是什麼，需不需要炒個幾天？然後呢？還你一個清白後又如何？事情是不是你所說的那樣，既然不是，遲早也會水落石出，回擊就給人家機會興風作浪，我這麼忙，沒時間難受，都是過眼雲煙」。
有次在記者會上說錯話，整整被砲轟一周，曾國城覺得心裡委屈，「我會反思，我的出發點雖然是好的，但事件既然會引起軒然大波，背後一定有些原因，我會去思考社會為何這麼關注，為何要用不同方式去解讀我的出發點，事件過後，我能得到一些教訓」。
曾國城年輕時不懂這些，半百前後愈看愈明白，「過了50歲我不再害怕得罪人，因為行得正，我反而有恃無恐，你要刻意欺負我，我可能會選擇在大庭廣眾中當面問你為什麼，以前我不會這麼做，跟對方做深度溝通後，發現是他問題，那好，我從此少一個朋友」。
綜藝大哥坦言，「在我的世界裡沒有性別、年齡，任何人都可以來跟我當朋友，但我是有距離的，以前我是先交朋友再定距離，50歲過後，我是先定好距離，然後再交朋友」。
他選擇不急著反擊，而是先調整自己的情緒與距離，避免讓外界的攻擊影響內心。他認為傷害是一種感受，只要不去放大，就能保持平靜。 曾國城覺得，辯解即使還了清白，也可能只是多炒幾天新聞，反而給對方興風作浪的機會。與其陷入難受，他更相信真相終會水落石出。 他表示以前是先交朋友再定距離，現在則改成先把界線設好，再決定要不要深入交往。若發現對方有問題，他也可能直接面對，甚至少一個朋友。
精華 FAQ
他選擇不急著反擊，而是先調整自己的情緒與距離，避免讓外界的攻擊影響內心。他認為傷害是一種感受，只要不去放大，就能保持平靜。
曾國城覺得，辯解即使還了清白，也可能只是多炒幾天新聞，反而給對方興風作浪的機會。與其陷入難受，他更相信真相終會水落石出。
他表示以前是先交朋友再定距離，現在則改成先把界線設好，再決定要不要深入交往。若發現對方有問題，他也可能直接面對，甚至少一個朋友。
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