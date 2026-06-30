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吳建豪再婚 巨鑽婚戒吸睛 老婆傳是日本歌手

記者林士傑／綜合報導
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吳建豪再婚，傳對象是日本歌手Emi Aramaki。（取材自微博）
吳建豪再婚，傳對象是日本歌手Emi Aramaki。（取材自微博）

台灣男星吳建豪八年前跟前妻石貞善不歡而散，結束五年婚姻，近日透過社群宣布再婚，他Po出緊牽老婆的合照，老婆手上的巨鑽婚戒非常吸睛，但他低調婉拒透露任何跟老婆有關的訊息。

他和五月天阿信、言承旭、周渝民日前在菲律賓舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡演，發文談到今年再次跟兄弟們進行巡演，站上熱愛的舞台為粉絲演出，充滿著無盡的祝福，「如今，我更蒙福擁有了生命中最重要的人。真心感謝多年來陪伴我走過人生不同階段的你們，也很感恩能夠與你們分享這份愛。願上帝將祂如此慷慨給予我的愛與恩典，也同樣賜福給你們每一位」。

而他曾被網友懷疑與大陸女星虞書欣熱戀，女方公司發表聲明否認；去年他跟一名女性前往印尼參加婚禮傳出戀曲，是否就是一起去預習婚禮？吳建豪透過相信音樂否認是對方，不公開老婆身分、且沒有懷孕，而小紅書網友爆料吳建豪與老婆常一起出席友人聚會，且3月演唱會上疑似就戴有婚戒。

至於吳建豪跟老婆交往多久？鑽戒幾克拉？登記結婚日期？相信音樂表示：「我們非常為他開心！Van Ness（吳建豪）非常珍惜這份幸福，請大家給他一些空間，也謝謝大家的祝福。」

據「ETtoday星光雲」報導，其實在吳建豪宣布再婚喜訊的前兩天，在菲律賓的演唱會上，他就已戴著婚戒，原來兩人在5月初於美國拉斯維加斯登記結婚。 

如今女方身分曝光，是日本歌手Emi Aramaki（荒卷繪美），相信音樂也證實此事。

吳建豪宣布再婚，傳對象是日本歌手Emi Aramaki。（取材自Instagra...
吳建豪宣布再婚，傳對象是日本歌手Emi Aramaki。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 他是在參與「F✦FOREVER恆星之城」菲律賓巡演時，透過社群發文分享婚訊，並提到自己如今擁有生命中最重要的人，等於正式對外公開再婚。

  • 最吸睛的是他老婆手上的巨鑽婚戒，照片一曝光就成為焦點，也讓外界對兩人的婚姻狀態、交往時間與女方身分產生大量猜測。

  • 根據內文與相信音樂證實，吳建豪的新婚妻子是日本歌手Emi Aramaki，也就是荒卷繪美，兩人並已於5月初在美國拉斯維加斯登記結婚。

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