不是蔡依林…金曲收視最高點 「台版Jennie」孫淑媚唱組曲

許效舜頒獎給蕭煌奇創下典禮最高收視瞬間。（圖／台視提供）

第37屆金曲獎頒獎典禮日前圓滿落幕，整體收視率出爐，最吸睛的並非歌王、歌后，收視最高點落在有「台版Jennie」之稱的孫淑媚，演唱組曲時收視達4.36，吸引92.9萬人收看。

今年金曲頒獎典禮口碑極佳，相關話題熱度持續延燒。收視次高段落分別為田馥甄 獻唱「緬懷逝世音樂人」，以及蕭煌奇獲最佳台語專輯獎上台時，許效舜開玩笑要蕭煌奇分一支獎座給他。兩段都開出4.35的收視率，代表有92.7萬人收看。排名第三的則是評審團主席黃韻玲引言頒發評審團獎，也有4.31的收視成績。

星光大道方面，最高點落在暌違28年入圍的白冰冰星光紅毯受訪，次高則是莫文蔚，接著才是周湯豪。

網路成績更加驚人，金曲官方YouTube截至6月29日下午2時，頒獎典禮累積觀看人次突破231萬，總點擊數突破1190萬次，雙雙創下近年新高。表演累計前三高點擊分別為田馥甄、A-Lin和莫文蔚；頒獎典禮頒發獎項的前三高點擊數分別為蔡依林 獲頒年度專輯獎、A-Lin獲年度歌曲獎、張震嶽獲得最佳作曲人獎。

網友一致盛讚今年的金曲獎可看性極高，首度擔綱典禮主持人的A-Lin，憑藉幽默自然的主持風格、穩健的臨場反應與恰到好處的節奏掌握，串起典禮各個環節。

孫淑媚演唱組曲時收視達4.36，吸引92.9萬人收看。（圖／台視提供）