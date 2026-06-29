戲說從頭／張孝全離家4月當「苦力」 勤練英文像自動導航

張孝全(右)和王丹妮合作「苦力」默契十足。（圖／台北電影節提供）

台灣演員張孝全與香港 演員王丹妮首度合作新劇「苦力」，兩人遠赴多明尼加拍攝長達三個半月至四個月，不僅克服語言與文化差異，更在異鄉建立深厚革命情感。談起首次合作，兩人都笑說，原本對彼此有些陌生，但很快就在劇組培養出絕佳默契。

王丹妮透露，過去就看過張孝全不少作品，知道他是一名很厲害的演員，因此接演前就十分期待，「跟他合作很放鬆，我就是跟著他的節奏走」。她坦言，張孝全自然、不給人壓力的表演方式，讓她很快就能投入角色。

反倒是張孝全笑說，自己其實比較緊張。他透露，王丹妮比自己早一個多月抵達多明尼加拍攝，中段才加入劇組，一開始難免擔心跟不上大家的節奏。不過最先拉近彼此距離的，竟然是王丹妮親自下廚。

張孝全分享，第一次吃到王丹妮做的料理時讚不絕口，她透露自己平時最拿手的是義大利麵、漢堡，也會做不少亞洲料理，出國拍戲時甚至帶了各式醬油、蠔油等調味料，就是希望能在異鄉吃到熟悉的味道。

這次拍攝最大的挑戰之一，就是大量英文台詞。張孝全坦言，自己的英文並不好，因此開拍前特地找老師練習發音、調整台詞，幾乎把所有對白背到像「自動導航」一樣。他說，劇中約八成都是英文，一開始難免說得不自然，但也相信「就是要先敢開口，才有進步的空間」。

王丹妮也分享，多明尼加劇組氣氛和亞洲截然不同，第一天進到化妝車時，車上放著節奏感十足的音樂，整台車跟著搖擺，大家工作時也一起搬器材、互相幫忙，讓她很快融入當地文化。

長時間待在多明尼加，也讓兩人印象深刻。當地每天高溫超過攝氏30度，張孝全笑說自己每天都像剛從游泳池爬起來，全身都是汗；王丹妮則笑稱，自己拍完戲至少曬黑了兩、三個色階。此外，她也趁拍戲期間解鎖騎馬技能，而張孝全則笑說，日本、韓國拍戲很少有這樣的體驗。

張孝全還分享，飛往多明尼加光是交通就得花上24小時，加上12小時時差，離家期間最想念家人，在當地都會和家人視訊，還被笑說「爸爸消失很久」，這也是他離家最久的一次拍戲。至於導演則乾脆帶著老婆、小孩一起前往，讓漫長的海外工作多了一份家的感覺。