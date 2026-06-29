Jolin金曲封后首發文 「靈魂被抽空、心臟癢癢的」

蔡依林風光拿下包括金曲歌后等三大獎。（圖／摘自Instagram）

金曲歌后Jolin蔡依林 在第37屆金曲獎一舉抱回最佳華語女歌手、年度專輯等三項大獎，成為本屆最大贏家之一。典禮落幕，她隨即在社群平台吐露心聲，坦言自己花了很多年，才真正理解，這個世界未必只是彼此競爭、你輸我贏的零和博弈，更可以是一場互相成就、彼此欣賞、相知相惜的「正合遊戲」。

Jolin坦言，即使站上頒獎台時，那種彷彿靈魂瞬間被抽空般的緊張感依舊存在，但她仍全心享受每一個舞台、每一段演出，以及每一次向音樂人致敬與告別的時刻。

對Jolin而言，金曲獎不只是競賽，更像是一座補給站。她表示，音樂再次提醒了自己最初感動的原因，也讓她重新獲得力量，「帶著這股能量，再一次出發。」

她也想將這份感謝獻給一路陪伴自己的歌迷，向守在螢幕前與現場吶喊支持的「骨灰們」深情喊話：「謝謝骨灰們粉在螢幕前以及現場的集氣與吶喊，你們是一切好事發生的源頭。」 蔡依林對於金曲獎，充滿感謝。（圖／摘自Instagram）

張震嶽入圍三次終於拿下首座華語歌王，還以「跟著感覺走」專輯抱回最佳華語專輯、作曲人獎，他謙虛表示：「我不是唱將！到現在還是很心虛，我只是用我的唱法、態度去唱歌。」

張震嶽是台東比西里岸的女婿，即將光榮回到娘家，加上A-Lin、漂流出口獲獎，屆時豐年祭勢必熱鬧非凡，但他擔心眾人開心把酒言歡，他會「走不出去」。