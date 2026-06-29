蕭煌奇疼老婆 金曲獎金25萬台幣全部上繳

蕭煌奇的金曲獎座累計共九座。（記者沈昱嘉／攝影）

蕭煌奇今年如願抱回第五座台語歌王與最佳台語專輯獎兩大獎，累計獎座已達九座。談起新婚愛妻的「旺夫運」，他幾乎全程掛著笑容，好心情藏不住，「老婆在後台見到他時，只簡單說了一句『恭喜你，很棒』」，但她因為害羞，只能默默躲在後面支持老公。

被問到有打算慶祝嗎？蕭煌奇笑說，隔天還得繼續工作，暫時沒有安排慶功行程，不過之後會看老婆想去哪裡玩，就帶她去旅行。至於金曲獎獎金，他也毫不猶豫表示：「給她、給她。」雖然兩座獎加起來只有台幣25萬元（約7849美元），他仍笑說，這本來就是想和老婆分享。

A-Lin今年首度擔任金曲獎主持人，不僅順利完成主持重任，網友盛讚零負評，還憑藉電影「陽光女子合唱團」主題曲「幸福在歌唱」奪下年度歌曲獎。典禮結束後，問到最想做什麼，她直呼：「吃肉！我好餓！」

她透露，為了以最佳狀態登台，近來持續重量訓練，還控制飲食，「我還是有吃啦，只是吃很少。」典禮一整天只吃了海帶和青菜，餓到不行，不過站上舞台後，完全沒有體力不支的狀況，「太興奮了」。

首次主持金曲獎，她坦言彩排時非常緊張，「一直忘詞、忘記介紹」幸好正式上台前，陳鎮川鼓勵她：「放輕鬆就好，妳愈放鬆就會愈好看，不要想太多。」她笑說，自己如果替表現打分數，「我覺得有及格啦！」也拜託大家別再替她評分，「不要再給我打分數了」。

被問到上台前是否有小酌壯膽，她笑說當然有，透露自己為了典禮已經戒酒好多天，「原本想說典禮結束才能喝」，誇張說「我的右手一直沒辦法控制，一直抖」，逗笑全場。

A-Lin今年主持金曲獎頗受好評。（記者王聰賢／攝影）