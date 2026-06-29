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蕭敬騰天籟反而是心魔？ 自曝「曾討厭自己歌聲」

記者許晉榮／粽合報導
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蕭敬騰（左）幫愛妻Summer慶生。（圖／喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰（左）幫愛妻Summer慶生。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰近日接受專訪，首度坦承自己曾一度無法接受那副如今被視為招牌的獨特嗓音，甚至懷疑、排斥自己的歌聲。

他也罕見揭露身為音樂創作者最真實的內心掙扎，坦言過去始終介意自己「說話的聲音」與「唱歌的聲音」截然不同，也因此對演唱產生質疑。影片上架短短數日便突破600萬次觀看，不僅引發粉絲熱烈討論，更讓外界看見這名金曲歌王耀眼的背後，其實常與自己拉扯、最終學會和解的心路歷程。

蕭敬騰還說，雖然獨特嗓音是上天賦予的禮物，卻也是無形的壓力。他曾擔心觀眾有一天不再喜歡自己的歌聲，也曾因過於在意錄音細節，不斷推翻、重錄，只為找到心中最理想的狀態。然而，隨著時間累積，他終於明白，比起迎合市場，更重要的還是得先說服自己、認可自己，才能創造真正屬於自己的音樂。

他近日領著「野生」世界巡迴演唱會來到咸陽站，吸引5萬名觀眾到場。向來對演出品質要求極高的他，始終將「好聽、好看」視為和粉絲的基本承諾，無論是音響效果、舞台設計、燈光視覺，甚至每一個演出細節，都力求做到最好。

而咸陽站演出當天，剛好也是愛妻Summer生日，蕭敬騰早在半個月前便悄悄成立群組，祕密籌備生日驚喜。6月26日彩排結束後，團隊先在飯店舉辦暖心聚會；隔天演唱會彩排前，更精心安排大型慶生活動。現場鋪設紅毯，超過百位工作人員穿上特製生日T-shirt，分列兩側迎接Summer。當座車緩緩駛入，生日歌聲隨即響起，全場齊聲歡唱，在眾人簇擁下，Summer走向紅毯盡頭的生日蛋糕台，現場氣氛溫馨歡樂，也為演唱會留下難忘且充滿儀式感的回憶。

老蕭上月曾在瀋陽站首度演唱由方大同創作的「Say A Lil Something」，這次咸陽站再度選唱由方大同譜曲、與母親梁茹嵐共同填詞的「說」，最後他還深情仰望天空獻上一吻，表達對摯友的思念。

精華 FAQ

  • 他透露自己曾無法接受天生獨特嗓音，也介意說話聲與唱歌聲差異太大，因此一度懷疑並排斥自己的演唱表現。

  • 蕭敬騰認為這是上天給的禮物，也是無形壓力；他曾擔心觀眾不再喜歡，還因太在意細節而反覆推翻重錄。

  • 咸陽站吸引五萬人到場，團隊還替夏天籌辦生日驚喜；他也演唱方大同作品，最後仰望天空獻吻以表達思念。

蕭敬騰

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