金曲37／蔡依林封后後首發文 親揭金曲夜真實心境：像被抽空
金曲歌后Jolin蔡依林昨晚(27日)在第37屆金曲獎一舉抱回最佳華語女歌手、年度專輯等3項大獎，成為本屆最大贏家之一。典禮落幕，她隨即在社群平台吐露心聲，坦言自己花了很多年，才真正理解，這個世界未必只是彼此競爭、你輸我贏的零和博弈，更可以是一場互相成就、彼此欣賞、相知相惜的「正合遊戲」。
Jolin坦言，即使站上頒獎台時，那種彷彿靈魂瞬間被抽空般的緊張感依舊存在，但她仍全心享受每一個舞台、每一段演出，以及每一次向音樂人致敬與告別的時刻。
她也逐一點名讓自己印象深刻的演出，先是盛讚A-Lin兼具唱跳實力與幽默風趣的舞台魅力，直呼令人折服；Hebe與偶像莫文蔚的歌聲，則讓她再次感受到「溫柔也可以充滿力量」；TRASH帥得理直氣壯的搖滾能量，以及Nick與比莉姐默契十足的合作演出，更讓她忍不住形容：「心臟癢癢的！」
對Jolin而言，金曲獎不只是競賽，更像是一座補給站。她表示，音樂再次提醒了自己最初感動的原因，也讓她重新獲得力量，「帶著這股能量，再一次出發。」
她也想將這份感謝獻給一路陪伴自己的歌迷，向守在螢幕前與現場吶喊支持的「骨灰們」深情喊話：「謝謝骨灰們粉在螢幕前以及現場的集氣與吶喊，你們是一切好事發生的源頭。」
最後，Jolin也不忘把掌聲送給自己，感性寫下：「謝謝自己願意被接住，願意相信，我從來不孤單。」並以「超越昨天的自己，It's my Pleasure」作為這段得獎紀錄的註腳，也讓她更有勇氣帶著愉悅心情，繼續邁向下一段音樂旅程。
以下是蔡依林的IG全文～～
花了很多年才理解，世界可以不只是零和博弈，它也可以是彼此成就，相知相惜的正合遊戲。
即便頒獎台上的靈魂抽空術依舊存在，我仍非常享受昨夜典禮上的每一次表演，每一次的致敬和道別。
Alin 的唱跳實力和幽默風趣的台風令我折服、Hebe和偶像莫文蔚的美妙歌聲，讓我聽見溫柔也可以那麼有力量、Trash 帥得理直氣壯，以及大丈夫Nick 和比莉姐的演出更是都讓我心臟癢癢的！
金典禮像一座補給站，讓我重新感受音樂帶給人最初的感動，然後帶著這股能量，再次出發！
謝謝骨灰們粉在屏幕前以及現場的集氣與吶喊，你們是一切好事發生的源頭
最後謝謝自己願意被接住，願意相信
我從來不孤單。
超越昨天的自己
It’s my Pleasure
她在第37屆金曲獎奪下最佳華語女歌手、年度專輯等三項大獎，成為本屆最大贏家之一，也在典禮後立刻透過社群分享得獎心情與感受。 她坦言站上頒獎台時，仍會感到像靈魂瞬間被抽空的緊張，但也很享受典禮中的每次表演、致敬與道別，認為那是一種珍貴的舞台體驗。 蔡依林認為金曲獎像一座補給站，能讓她重新找回音樂最初的感動與力量；她也特別感謝歌迷在現場和螢幕前集氣，視他們為好事發生的源頭。
精華 FAQ
她在第37屆金曲獎奪下最佳華語女歌手、年度專輯等三項大獎，成為本屆最大贏家之一，也在典禮後立刻透過社群分享得獎心情與感受。
她坦言站上頒獎台時，仍會感到像靈魂瞬間被抽空的緊張，但也很享受典禮中的每次表演、致敬與道別，認為那是一種珍貴的舞台體驗。
蔡依林認為金曲獎像一座補給站，能讓她重新找回音樂最初的感動與力量；她也特別感謝歌迷在現場和螢幕前集氣，視他們為好事發生的源頭。
上一則