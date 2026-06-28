金曲獎／歌后「一輪勝出」 蔡依林很意外 黃韻玲這麼說

蔡依林開心獲得金曲三大獎。（記者沈昱嘉／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔡依林憑〈Pleasure〉奪下金曲歌后，並拿下年度專輯等三項大獎。

蔡依林憑〈Pleasure〉奪下金曲歌后，並拿下年度專輯等三項大獎。 重點二： 她得知歌后以一輪投票勝出後感到意外，也感謝團隊共同努力。

她得知歌后以一輪投票勝出後感到意外，也感謝團隊共同努力。 重點三：黃韻玲表示年度專輯重整體企畫與時代意義，非單看歌曲好聽與否。

台灣女歌手蔡依林 （Jolin）今年憑藉「Pleasure」專輯抱走包括最佳演唱錄音專輯獎、金曲歌后及年度專輯等三大獎，她在慶功宴上難掩喜悅，卻也坦言，自己直到稍早才知道歌后是「一輪投票」就勝出，讓她直呼相當意外。她更透露，目前已經投入新一輪創作，並鬆口證實演唱會有機會返場台北大巨蛋。

二度封后，Jolin不改甜笑：「我其實有點驚訝。」她表示，後來才知道歷屆歌后多半都需要經過兩輪投票，這次竟能一次獲得評審一致肯定，讓她感到不可思議。當聽到評審盛讚「Pleasure」兼具國際觀、前瞻性與時代意義時，她謙虛回應：「謝謝，這也算是一份成績單，讓團隊可以一起慶祝。我覺得得獎像是錦上添花，是一個點綴。」

遺憾的是，她最想要的MV獎沒能入袋，Jolin再次強調自己對MV創作的重視。她認為，影像是歌曲和表演最重要的延伸，因此這次與團隊刻意跨出舒適圈，挑戰過去沒有嘗試過的敘事方式、表演形式以及合作團隊，「我們是真的跨出了安全區，希望這些優秀的團隊也能被更多人看見」。

另外，對於外界質疑「蔡依林拿下年度專輯，卻未能奪下華語專輯獎」及「張震嶽獲最佳華語專輯卻失去年度專輯」等爭議。評審主席黃韻玲強調，不同獎項評選標準本來就不同，所以「沒有矛盾」。

黃韻玲說：「年度專輯看的並非單一音樂面向，而是整張作品的整體企畫、核心概念、完整度、製作規格，以及是否具有時代代表性與前瞻性。此外它也必須最能代表2025年華語流行音樂的重要作品，不只是歌曲好聽，而是整體作品是否具備『完整世界觀』與『文化意義』，這也是蔡依林最終勝出原因。」