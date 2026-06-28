金曲獎／最佳新人陳嫺靜手機被收走 上台即興講感言

第37屆金曲獎27日晚間在台北盛大頒獎，歌手陳嫺靜（圖）以作品「如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:))」勇奪本屆最佳新人獎肯定。（中央社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 落日飛車以《Quit Quietly》奪最佳樂團，五年後再度封王。

落日飛車以《Quit Quietly》奪最佳樂團，五年後再度封王。 重點二： GENBLUE幻藍小熊擊敗頑童MJ116，拿下最佳演唱組合獎。

GENBLUE幻藍小熊擊敗頑童MJ116，拿下最佳演唱組合獎。 重點三：最佳新人陳嫺靜因手機被收走，只能即興上台致詞。

第37屆金曲獎頒獎典禮，最佳樂團獎在告五人、Tizzy Bac等七強爭奪下，由落日飛車拔得頭籌，這也是他們相隔五年二度抱走該獎。不僅如此，薩克斯手浩庭的個人專輯「SAX TAPE」也獲得最佳裝幀設計獎，兩獎剛好一前一後頒發，落日飛車大喊：「都不用下台，很酷！」

落日飛車這次專輯「Quit Quietly」不似過往作品繽紛熱烈，而是展現團員經過歲月沉澱後，對生命的迷惘、醒悟與看破。主唱國國表示：「玩樂團這件事以飛車成員的狀況來說，很像是五位直男多元成家，我們的寶寶就是音樂，孕育寶寶的過程小心翼翼，細細雕琢，希望孩子品學兼優又能夠自由飛翔，期待我們的音樂能為世界注入一點溫柔，這張專輯體現我們的空巢期，喧囂後的寧靜，畢竟每個孩子都有自己不同的個性。」

GENBLUE幻藍小熊打敗呼聲極高的頑童MJ116奪下金曲獎「最佳演唱組合獎」，六姝上台時全是不可置信的表情，隊長XXIN代表致詞時難掩緊張：「很多人說，我們就像隔壁鄰居家的乖女孩，但其實我們不是。我們是六個硬著頭皮、努力把夢想愈做愈大的叛逆小鬼頭。」

XXIN說，「這張專輯，我們想送給所有曾經被質疑、曾經被貼上標籤的人。你們可以害怕，但絕對不要退縮，請用自己覺得最帥氣的方式，狠狠地反擊回去。而這座獎，就是我們用最『Badass』的方式，給世界最有力的回應」。

另外，最佳新人獎由陳嫺靜以專輯「如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密」拿下，她上台笑說，本來有準備得獎感言，但因為稍早手機被收走，讓她只能即興講感言。

陳嫺靜表示：「謝謝金曲獎還有所有入圍者，很謝謝你們，我去年發了兩張專輯，謝謝大家願意花時間在我身上，我還有很多不足的地方，所以我盡可能做很多事，謝謝我的家人一直幫我處理很多事情，謝謝顏社的同事，還有謝謝迪拉邀請我做這張專輯，沒有他我今天不可能站在這裡，最後，謝謝曾經照顧過我的所有人。」

陳嫺靜後台受訪時透露，在台下聽到名字時，腦袋一片空白蠻緊張的。被問到之後的目標，陳嫺靜坦言，希望可以在音樂製作上學到更多東西。

GENBLUE幻藍小熊奪下最佳演唱組合獎 。（記者許正宏／攝影）

落日飛車拿下最佳樂團獎。（記者許正宏／攝影）