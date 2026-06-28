小S夫婦現身香港被捕獲 許雅鈞白髮成焦點

小S與老公許雅鈞現身香港。（取材自小紅書）

台灣女星小S （徐熙娣）在歷經大S（徐熙媛 ）離世之痛後，時隔一年多近期已重新回歸工作，近日有網友分享在香港 偶遇小S，引發不少粉絲討論。網友在小紅書透露在中環的碼頭意外巧遇小S，還成功合照，直呼「姐姐人超好」。

噓！星聞報導，網友表示，小S態度相當親切，很有耐心的與認出她的民眾合照，讓她直呼：「幸運遇到了小S，也算是同框過啦。」另外，也有其他路人分享巧遇畫面，透露小S當天是與老公許雅鈞到碼頭一同搭船遊維多利亞港。從曝光的影片可見，小S以輕鬆休閒打扮現身，臉上始終掛著笑容，看起來精神狀態相當不錯。

至於陪伴在旁的許雅鈞，也成為網友討論焦點。有網友笑稱，相較於小S的凍齡狀態，許雅鈞的頭髮似乎白了不少，多了幾分歲月痕跡。而不少路人認出夫妻倆，許雅鈞也跟著小S揮手向路人打招呼，兩人日常相處模樣也讓不少人直呼相當真實，宛如一般夫妻外出約會的模樣。

許雅鈞先前傳出先前傳出私約大S粉絲事件，許雅鈞跟該粉絲都否認，表示雙方互動光明正大，並沒有私約出來。小S出席活動也力挺老公，說：「講了是浪費時間，因為相信的人就會相信，不相信的人說再多也不信；酸民廢話、外面的烏煙瘴氣都不關我的事」，現在最重要的就是珍惜家人，她也分享過大S離世後，都是靠Mike定期約聚會，才凝聚大家受傷的心，對老公滿滿的感激。