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A-Lin主持金曲笑點滿滿 領年度歌曲獎：評審眼光是對的

娛樂新聞組／綜合報導
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A-Lin為了主持金曲獎戒酒瘦身。（圖／台視提供）
A-Lin為了主持金曲獎戒酒瘦身。（圖／台視提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：A-Lin擔任金曲獎主持人，開場連番惡搞橋段笑翻全場。
  • 重點二：她以「幸福在歌唱」奪年度歌曲，並幽默回應評審選擇。
  • 重點三：莫文蔚、孫淑媚與Hebe的表演及追思演出同受好評。

第37屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，典禮主持人A-Lin不負眾望，從開場就讓觀眾捧腹大笑。A-Lin以入圍歌曲「幸福在歌唱」為典禮揭開序幕，沒想到她唱完後，突然切換成台視主播連線畫面，觀眾一片錯愕，在官方YT留言區狂刷問號，直到看見畫面中出現A-Lin模仿江蕙，才知道這個連線報導只是開場橋段之一。

桑布伊(左起)、A-Lin和王宏恩頒獎時妙語如珠帶動全場歡樂氣氛。（圖／台視提供...
桑布伊(左起)、A-Lin和王宏恩頒獎時妙語如珠帶動全場歡樂氣氛。（圖／台視提供）

更猛的是，A-Lin隨後站在Jolin蔡依林演唱會上的巨蟒模型頭上現身，熱唱「Pleasure」，唱一半還停下來嗆聲：「怎樣！我不能唱跳喔？只要有心，你也可以是Jolin。」坐在台下的蔡依林看到這一幕笑到翻過去，網路留言區同樣讚聲爆棚，沒想到會是這種搞笑致敬哏。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。（圖／台視提供）
孫淑媚在高空中盡情歌唱。（圖／台視提供）

有趣的是，A-Lin唱完後沒有下台，而是跟王宏恩、桑布依同台頒獎，王宏恩先是吐槽A-Lin站的巨蟒在部落可以吃5天，A-Lin馬上制止說「保育類不能吃」，還補充蔡依林弄丟的巨蟒是在端午節時找到，所以胖了一點。他們一搭一唱，將原住民的幽默發揮到極致，網友瘋狂要求「拜託下次也找A-Lin來主持」。

LuLu在頒發「年度歌曲獎」前，竟出賣A-Lin，公開放出兩人稍早的兩段語音對話，A-Lin在聊天中威脅LuLu，「你等等主持那個獎，要給我好好主持喔」，還說「你不要意氣用事，頒給蔡依林哈！」A-Lin以「幸福在歌唱」奪得年度歌曲時，大喊：「感謝評審，你們的眼光是正確的」，還將真性情貫徹到底，抱怨「塑身衣太緊」，最後謝幕時更直接豁出去，用盡全力大喊：「主持人好累喔！我要去吃肉了！」直接把優雅形象拋諸腦後。

當晚典禮表演同樣精采，重量級大咖莫文蔚壓軸登場，去年組成搖滾樂隊夢想的她，這次與The Masters攜手合作，以新舊歌穿插的方式，搭配交響樂團呈現氣勢磅礴的殿堂級舞台，不只網友盛讚是近年最強金曲演出，小巨蛋台下掌聲更不絕於耳。

觀眾高度好評的還有孫淑媚，她搭乘空中舞台演唱「媽媽你無對我講」，再垂降到主舞台熱唱「Catch Me」，歌后級的功力穩穩駕馭苦情和電音曲風，將小巨蛋瞬間變成個人演唱會。

同為金曲歌后的HEBE田馥甄扛起追思已故音樂人重責，她一連演唱袁惟仁創作的四首歌曲，一度唱到哽咽，真情流露讓台下不少歌手也跟著默默拭淚。

A-Lin突然現身大蟒上高歌，驚豔全場。（圖／台視提供）
A-Lin突然現身大蟒上高歌，驚豔全場。（圖／台視提供）

田馥甄扛起追思已故音樂人重責，一度唱到哽咽。（圖／台視提供）
田馥甄扛起追思已故音樂人重責，一度唱到哽咽。（圖／台視提供）

精華 FAQ

  • 她先唱完入圍歌曲後切換成主播連線畫面，又站上蔡依林演唱會巨蟒模型熱唱，還與王宏恩、桑布依互相吐槽，把開場炒得笑聲不斷。

  • 她以「幸福在歌唱」奪獎後，先感謝評審眼光正確，又自嘲塑身衣太緊，最後還大喊主持人好累、想去吃肉，展現真性情。

  • 莫文蔚與The Masters的壓軸演出氣勢十足，孫淑媚以空中舞台到主舞台的串聯表演受讚，Hebe則在追思袁惟仁時唱到哽咽，感動全場。

蔡依林

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