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曾沛慈奪「浪姐7」總冠軍 灑淚對自己喊話：妳辛苦了

娛樂新聞組／綜合報導
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曾沛慈拿下「乘風2026」浪姐7年度總冠軍。（取材自微博）
曾沛慈拿下「乘風2026」浪姐7年度總冠軍。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曾沛慈在浪姐7總決賽奪下年度總冠軍並以C位成團。
  • 重點二：蕭薔、范瑋琪、徐潔兒入列，台灣五女星僅江語晨落馬。
  • 重點三：陳瑤遭淘汰引發黑箱質疑，賽後仍成全場熱議焦點。

大陸「乘風2026」（浪姐7）進行最後總決賽，12位成團的姐姐名單也出爐，台灣女歌手曾沛慈不負眾望，拿下總冠軍C位成團，當場激動落淚，而蕭薔、范瑋琪、徐潔兒也同樣順利進入成團名單，五名參加的台灣女星當中，只有江語晨落馬。

噓！星聞報導，這次12位成團名單有，曾沛慈、張月獲得年度隊長獎、王濛獲得乘風年度人物、李小冉獲得微博高光人物、孫怡獲得年度乘風超越獎、唐藝昕獲得年度乘風超越獎、蕭薔獲得年度乘風精神獎、李心潔、葉一茜、范瑋琪、徐潔兒、安崎。

以246分斷層領先的優勢斬獲年度總冠軍的曾沛慈，是繼王心凌、Ella後第三位在「浪姐」奪冠的台灣女星。在台上致詞時忍不住落淚表示，「這個獎獻給所有姐姐們，這座獎盃是我們33個人的。」表示會繼續用乘風破浪的精神努力，接著也對自己喊話「謝謝曾沛慈，妳辛苦了。」曾沛慈在獲悉奪冠後當場爆哭，全網「實至名歸」話題刷屏。

不少在看直播的觀眾全部都相當激動，留言區完全刷到看不清楚，許多人都表示：「曾沛慈實至名歸」、「曾沛慈真的該冠軍」、「曾沛慈沒有被黑箱！年度總冠軍真的實至名歸」、「我真的在螢幕前跟著她一起哭，實在太棒了！一定要走花路。」

儘管典禮現場充滿溫馨與感動，但顏值與舞台實力俱佳的人氣選手陳瑤出局，引發黑箱質疑線上。陳瑤直拍票數高居第三、雜誌銷量突破75萬，全平台熱度穩居第一梯隊，卻因正片鏡頭遭刪減、整季僅五個舞台等邊緣化待遇，最終以第14名出局。當總決賽現場宣布該結果時， 現場觀眾齊喊陳瑤名字的聲浪一度蓋過主持人，並引爆網路上「是否存在黑幕」的熱搜，大批網友紛紛對賽制的公平性提出強烈質疑。賽後陳瑤眼眶泛紅，雖失控落淚仍溫柔安慰粉絲，引來孫怡、謝楠等人擁抱致意，成為當晚最令人意難平的遺憾。

曾沛慈在「乘風2026」奪得年度總冠軍。 （取材自微博）
曾沛慈在「乘風2026」奪得年度總冠軍。 （取材自微博）

精華 FAQ

  • 曾沛慈在《乘風2026》總決賽中，以246分的明顯優勢奪下年度總冠軍，並以C位成團，成為本季最受矚目的焦點人物之一。

  • 除了奪冠的曾沛慈外，蕭薔、范瑋琪、徐潔兒也都順利進入12人成團名單；五名參賽台灣女星中，只有江語晨未能晉級。

  • 因為陳瑤直拍票數高、雜誌銷量亮眼，整季熱度也居前，但正片鏡頭偏少且舞台數不多，最終第14名出局，讓不少網友質疑賽制公平性。

范瑋琪

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