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金曲獎落幕 中網友一邊讚「含金量高」一邊問「怎麼看直播」

記者謝守真／即時報導
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本屆最佳華語男女歌手張震嶽（右）、蔡依林（左）分別奪下金曲歌王、歌后。（記者許正...
本屆最佳華語男女歌手張震嶽（右）、蔡依林（左）分別奪下金曲歌王、歌后。（記者許正宏／攝影）

第37屆金曲獎27日登場，由A-Lin主持獨挑大梁主持，蔡依林、張震嶽、蕭煌奇等分別奪下多項大獎。金曲獎相關消息亦在中國社群平台掀起討論，有網友形容「華語音樂最具公信力的獎項之一」、「神仙打架」，並稱「金曲獎是華語音樂的唯一淨土」。亦有網友稱需翻牆才能看到直播，感嘆看個直播怎麼這麼難。還有中國網友關注包括張震嶽等人的得獎感言，認為「能在頒獎典禮聽到這樣的話很難得」。

在本屆獎項方面，蔡依林憑專輯《Pleasure》入圍9項大獎，最終拿下「年度專輯獎」、「最佳華語女歌手獎」及「最佳演唱錄音專輯獎」3項，成為最大贏家。張震嶽則以《跟著感覺走》獲「最佳華語男歌手獎」、「最佳作曲人獎」及「最佳華語專輯獎」。蕭煌奇以《做一個惜情軟心的人》奪下「最佳台語男歌手獎」與「最佳台語專輯獎」，PiA吳蓓雅則以《離婚初體驗》獲台語歌后。

金曲獎相關消息在微博、小紅書等中國社交平台掀起討論，有網友形容其為「華語音樂最具公信力的獎項之一」，並認為展現「尊重音樂與幕後創作者」的氛圍，也有人稱即使華語樂壇不如過去，「金曲獎仍具含金量」。

同時，有不少中國網友邀請朋友到家中一同觀看直播，但也有人詢問「哪裡可以看直播」，並提到需「翻牆到YouTube觀看」，「看個金曲獎怎麼這麼難」。

在得獎感言方面，張震嶽說，「有什麼比功成名就更有意義？功成名就不是他們說了算的，我認為我現在，我自己覺得，我可以用一個很善良的心，去看待去面對這個世界，對我來說這個比成功更重要，而且是超越現在的，所以我會用更加用這一份善良的心，去創作、去寫歌。」有中國網友對此感嘆，「唉，除了金曲獎還能在哪個頒獎典禮聽到這些話呢？真的謝謝台灣人帶給我這麼多幸福的時刻。」

另有不少網友發出長文寫道，認為金曲獎之所以具影響力，在於長期累積的音樂審美與對創作者的重視，包括幕後製作與非主流音樂人也能被看見。「金曲獎雖非完美，但其長期審美取向已獲華語音樂圈認可，因此不少歌手仍重視提名與參與」。

還有網友提到，「每年看金曲直播的心情之一是，小島音樂之所以能長期保持活力與生命力，除文化特徵與音樂史積累外，更重要的是對音樂與幕後創作者的尊重，也會記住不那麼知名但曾有貢獻的人」，「金曲獎之所以好看，在於呈現較純粹的人與音樂連結與人文關懷。」

針對A-Lin主持表現，不少中國網友說，「看完A-Lin主持金曲獎，更愛她了，好想跟她一起喝酒。」「嬰兒車放一堆酒杯，我真不行了，太神了。」

精華 FAQ

  • 蔡依林以《Pleasure》拿下年度專輯、最佳華語女歌手與最佳演唱錄音專輯；張震嶽獲最佳華語男歌手、最佳作曲人與最佳華語專輯，成為本屆主要贏家。

  • 不少網友認為金曲獎具華語音樂公信力與含金量，也稱其重視幕後創作者；但因直播多需翻牆到YouTube觀看，讓一些人直呼看直播相當困難。

  • 張震嶽談到善良比功成名就更重要，讓中國網友覺得難得；A-Lin主持也被讚自然有趣，甚至有人表示因此更喜歡她，覺得整場典禮很有溫度。

蔡依林

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