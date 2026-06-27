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金曲獎主持零負評 A-Lin彩排狂忘詞 陳鎮川1句話救了她

記者梅衍儂／即時報導
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A-Lin主持功力受肯定。(記者王聰賢／攝影)
A-Lin主持功力受肯定。(記者王聰賢／攝影)

A-Lin今年首度擔任台灣金曲獎主持人，不僅順利完成主持重任，網友盛讚零負評，還憑藉電影「陽光女子合唱團」主題曲「幸福在歌唱」奪下年度歌曲獎。典禮結束後，問到最想做什麼，她直呼：「吃肉！我好餓！」

她透露，為了以最佳狀態登台，近來持續重量訓練，還控制飲食，「我還是有吃啦，只是吃很少。」典禮一整天只吃了海帶和青菜，餓到不行，不過站上舞台後，完全沒有體力不支的狀況，「太興奮了！」

首次主持金曲獎，她坦言彩排時非常緊張，「一直忘詞、忘記介紹」幸好正式上台前，陳鎮川鼓勵她：「放輕鬆就好，妳愈放鬆就會愈好看，不要想太多。」她笑說，自己如果替表現打分數，「我覺得有及格啦！」也拜託大家別再替她評分，「不要再給我打分數了！」

被問到上台前是否有小酌壯膽，她笑說當然有，透露自己為了典禮已經戒酒好多天，「原本想說典禮結束才能喝」，誇張說「我的右手一直沒辦法控制，一直抖」，逗笑全場。

開場她模仿蔡依林與蛇同台演出，更是高度保密。A-Lin笑說，彩排時因為其他藝人也在場，團隊一路嚴格保密，「那條蛇我們藏得很好，好不容易端午節前後才找到牠。」

至於Lulu在台上頒獎時先前公開她的語音訊息，叫她「不要意氣用事頒給蔡依林」，成為當晚最好笑的哏之一。A-Lin也笑虧：「她是我的金曲學姊耶，竟然把我的語音拿出來！」語帶無奈卻滿是笑意，展現兩人的好交情。

首次挑戰大型典禮主持獲得不少好評，被問到未來是否願意接下企業尾牙主持工作，A-Lin笑說，還是要看時間安排，「很早以前就跟川哥聊過，但一直沒有機會，今年終於合作成功。」她透露，其實過去就曾主持過企業尾牙，只要一拿起麥克風就停不下來，對主持工作並不排斥。

精華 FAQ

  • 她首次擔任金曲獎主持人，最終順利完成重任，整體表現穩定自然，還被網友盛讚幾乎零負評，展現出不錯的台風與臨場反應。

  • A-Lin坦言彩排時非常緊張，常常忘詞、忘記介紹內容，所幸陳鎮川提醒她放輕鬆、不要想太多，讓她正式上台時能順利發揮。

  • 她表示如果要替自己打分數，覺得算是及格，也直呼典禮後最想吃肉。她還說過去其實主持過尾牙，未來若時間允許，也不排斥再接主持工作。

蔡依林

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