「小提琴男神」圈粉無數 李齊東京首辦演奏會 台駐日代表來了

李齊首度的日本演奏會展現高人氣。（好好娛樂提供）

有「小提琴男神」之稱的演奏家李齊，不僅曾在「我的婆婆怎麼那麼可愛」演出帥氣天菜，與蘇晏霈上演姊弟戀，還因練出一身精實肌肉圈粉無數。他日前結束長達近1個月的西班牙實境節目拍攝，隨即飛往東京舉辦人生首場日本 演奏會，返台不到10小時又投入品牌活動，幾乎沒有休息時間，行程滿檔。

李齊透露，這趟離開台灣超過1個月，工作從西班牙一路接到日本，連端午節都是在西班牙度過，「真的很想念台灣味，特別想吃台灣粽子。」雖然忙碌，卻也因曾在西班牙念音樂學院，熟悉當地環境與語言，拍攝工作十分順利，也勾起不少留學回憶。

結束西班牙拍攝後，他立刻飛往東京，於6月24日在知名的三得利音樂廳（Suntory Hall）舉辦人生首場日本演奏會，擔任小提琴獨奏，並攜手東京九重奏團（Tokyo Nonet）演出，以爵士風格重新詮釋古典樂曲，獲得全場熱烈掌聲。

李齊表示，首次在日本舉辦個人演奏會感到十分榮幸，也很感謝日本樂迷支持。他還特地準備簡單日文向觀眾打招呼，「希望下次可以多學幾句日文，和大家有更多交流。」期待未來有更多機會到日本演出。

當天演出除了吸引日本樂迷，也有來自泰國、中國等地粉絲到場支持，台灣駐日代表李逸洋也偕同夫人現身欣賞。演出結束後，李齊在場外簽名、合影超過1小時，直到音樂廳閉館，仍有不少粉絲遲遲不願離去，高人氣可見一斑。

返台不到10小時，李齊又馬上出席斯里蘭卡錫蘭茶品牌司迪生（Stassen）台灣宣傳活動。身為品牌亞洲區代言人，多年來雙方合作密切，也曾共同舉辦多場經典獨奏會。

此外，這趟西班牙實境節目拍攝，也讓李齊認識不少新朋友，包括林柏宏、黃宣、OZI等跨界藝人。他笑說，雖然離家近1個月，但能重返熟悉的西班牙、探索不同城市，又完成日本首場演奏會，「真的非常值得。」

台灣駐日代表李逸洋也偕同夫人到場欣賞演出。（好好娛樂提供）