金曲37／蔡依林最想得的…槓龜 擒3大獎吐真實心聲

蔡依林拿下第二座華語歌后。（記者許正宏／攝影）

天后蔡依林 （Jolin）七年磨一劍，「Pleasure」專輯在第37屆金曲獎，寫下比上張專輯還耀眼的入圍紀錄，昨晚成功再度封后。但相較於上次獲獎，她沒有那麼緊張，而是享受跟一大票音樂人同處的當下，進而檢視自我：「還有非常多可以努力的地方。」展現出求新求變的企圖心。

「Pleasure」專輯的開端，來自於 Jolin 的一次自我凝視，「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』」，因為社會總用既定眼光審視「需求」，將深層欲望視為不潔，把表層快感貶為膚淺，讓「愉悅」成了被刻意迴避的主題，不僅從不正面談論，也從未真正觸及。現階段的Jolin選擇誠實面對自己，「我很想要活出不一樣的女性模樣」。

她親任專輯音樂總監，從人性七罪的深淵，揭露意識與潛意識的欲望源頭，同時喚醒生而為人的同理及悲憫，以誠實覺察為契機，獲得掌舵命運之輪的內在力量。拿下第二座華語歌后，Jolin在台上激動哽咽，「即便這一路有很多噪聲，我會把噪聲當作畫筆，繼續創作下一個屬於我的風景」。

團隊、歌迷以及親友都是她的致謝對象，而她的現場演出精采絕倫，總讓人津津樂道，她形容自己每次表演彷彿是打草稿，「每次表演都可以自由地把我的信念、選擇和價值觀放進去，然後被歌迷牢牢地記住」，這成為支撐她的龐大力量。

然而歌后是她出乎意料之外的獎項，她同時抱回年度專輯以及最佳錄音專輯獎，笑說要去喝很多杯，可惜在最渴望的最佳MV獎鎩羽而歸，她說：「我最想得的沒得到，已經非常放鬆了！」但這對她而言不是挫折，而是會讓她再次突破自我，邁向更全新的一頁。

對於「Pleasure」讓她拿下第2座年度專輯獎，蔡依林直言是音樂生涯的重要里程碑，「我挑戰了20年前的自己不會想到的事情。想要超越昨天自己的渴望，是『Pleasure』給我最大的答案，這個獎項算是錦上添花吧」。

蔡依林以「Pleasure」專輯榮獲金曲獎3個大獎。（記者許正宏／攝影）