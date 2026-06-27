金曲37／蔡依林「Pleasure」開胡拿獎 她在台下笑開懷

蔡依林（右）在台下笑開懷。（取材自台視YT）

第37屆金曲獎27日晚在小巨蛋登場，黃宣負責頒發最佳演奏錄音專輯獎及最佳演唱錄音專輯獎，最佳演奏錄音專輯獎由「I Am Here」出線，最佳演唱錄音專輯由蔡依林 的「Pleasure」拿下，蔡依林順利開胡，在台下興奮搖擺，聽到領獎的工作夥伴在台上直呼「真的會緊張其實」，讓蔡依林忍不住笑彎了腰，粉絲在討論區迅速刷留言「蔡依林橫掃金曲」、「蔡依林旗開得勝」，認為這是她二封金曲歌后的好彩頭。