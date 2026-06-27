金曲37／蔡依林「Pleasure」開胡拿獎 她在台下笑開懷
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第37屆金曲獎27日晚在小巨蛋登場，黃宣負責頒發最佳演奏錄音專輯獎及最佳演唱錄音專輯獎，最佳演奏錄音專輯獎由「I Am Here」出線，最佳演唱錄音專輯由蔡依林的「Pleasure」拿下，蔡依林順利開胡，在台下興奮搖擺，聽到領獎的工作夥伴在台上直呼「真的會緊張其實」，讓蔡依林忍不住笑彎了腰，粉絲在討論區迅速刷留言「蔡依林橫掃金曲」、「蔡依林旗開得勝」，認為這是她二封金曲歌后的好彩頭。
當晚由黃宣登台頒發最佳演奏錄音專輯獎與最佳演唱錄音專輯獎，現場氣氛熱烈，先由《I Am Here》拿下演奏類獎項，接著輪到蔡依林的《Pleasure》獲獎。 蔡依林的專輯《Pleasure》獲得最佳演唱錄音專輯獎，這也是她在本屆金曲獎的開胡時刻。得獎結果公布後，她在台下興奮搖擺，表情相當開心。 粉絲在討論區迅速留言，紛紛祝賀蔡依林「橫掃金曲」與「旗開得勝」，認為這次先拿下錄音類獎項，可能是她爭取二封金曲歌后的好彩頭。
精華 FAQ
當晚由黃宣登台頒發最佳演奏錄音專輯獎與最佳演唱錄音專輯獎，現場氣氛熱烈，先由《I Am Here》拿下演奏類獎項，接著輪到蔡依林的《Pleasure》獲獎。
蔡依林的專輯《Pleasure》獲得最佳演唱錄音專輯獎，這也是她在本屆金曲獎的開胡時刻。得獎結果公布後，她在台下興奮搖擺，表情相當開心。
粉絲在討論區迅速留言，紛紛祝賀蔡依林「橫掃金曲」與「旗開得勝」，認為這次先拿下錄音類獎項，可能是她爭取二封金曲歌后的好彩頭。
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