被嚴藝文要求重拍13次 張孝全扛不住「找經紀人抱怨」

胡瓜希望嚴藝文可以考慮讓他軋一角。（圖／下面一位提供）

胡瓜主持的YouTube 節目「下面一位」，最新一集邀請到金鐘導演嚴藝文與實力派演員姚淳耀，三人來到充滿歷史韻味的台北迪化街一邊解鎖百年老店與特色文化體驗，一邊大聊戲劇人生與演藝甘苦談，笑料不斷。

三人沿著迪化街展開任務挑戰，先後探訪百年肉乾名店與百年糕餅老舖，過程中胡瓜頻頻發生意外插曲，不是杯墊黏在杯底一起拿起來，就是飲料喝到一半才發現甜味全沉在底部，讓嚴藝文笑到直呼：「為什麼什麼事都發生在你身上？適合演喜劇。」

除了品嚐美食，三人還意外解鎖傳統武術體驗，胡瓜立刻展現年輕時拍武打戲累積的底子，不但自豪曾苦練螳螂拳，更回憶起當年與武行對打練到全身瘀青。

胡瓜透露自己相當欣賞打造「俗女養成記」、「影后」等口碑作品的嚴藝文，化身粉絲大方告白：「我真的很想演妳的戲。」甚至當場毛遂自薦表示：「哪怕是一個小角色，對我來講都是圓夢。」

身兼演員與導演身份的嚴藝文坦言，自己對表演要求相當高，「不能只交出七、八十分的東西，一定要逼近九十分。」她更透露，就連張孝全拍攝第一天都曾被要求重拍13次，讓對方回去忍不住向經紀人抱怨。這點胡瓜再度向嚴藝文喊話，希望未來有機會參與她執導的作品，即使被要求重拍十幾次也沒問題。

為了讓導演看到胡瓜的潛力，製作單位出題考驗三位演技，胡瓜也高分通過。嚴藝文笑回：「我收到了！有機會絕對OK！」

而嚴藝文透露當初會找姚淳耀演出，是因為被他強烈的反差魅力吸引。「大家都覺得他常演社會邊緣人、變態殺手，但私底下其實超搞笑。」姚淳耀則自嘲自己是「出道即巔峰」，提到首部作品「一頁台北」後，還不忘笑說：「後來就急速下滑」。

姚淳耀在劇中飾演一名貝斯手，為此特地學習樂器演奏。談到婚後生活時，他更甜蜜分享，老婆不但不介意感情戲，甚至還會親自幫忙分析角色、示範演法。

胡瓜希望嚴藝文可以考慮讓他軋一角。（圖／下面一位提供）