連晨翔心疼老婆劉品言 不學大谷翔平連生二胎

連晨翔久未面對媒體，當爸爸後似乎變得感性。（記者趙大智／攝影）

台灣藝人連晨翔出席公益活動，他與女星劉品言（言言）去年閃婚並宣布懷孕，女兒「連TT」7個月大。洛杉磯道奇 日籍球星大谷翔平 的妻子真美子隔14個月產下二胎，連晨翔一臉茫然，忙著帶孩子的他根本不知此事，但覺得言言仍在恢復中就出去工作，所以被問是否避孕秒回：「當然！」

連晨翔透露言言產後「身體會痛」，滿心疼的，而且如果馬上生二胎，夫妻相處時間會更少。至於何時開機這個敏感話題，則避答：「早就忘了，都那麼久的事 ，誰會記這個？」帶孩子太辛苦，夫妻倆上周硬擠出2天1夜到台南小旅行，正是秘戀曝光前曾經去過約會地點。

連晨翔坦言：「我們都很懷念那個感覺，有小孩後沒辦法，無法深度聊天。」但他有被言言笑，「她說她牽我的手時，我呈現薑餅人（僵硬）狀態」。現在言言出外工作，他被問是否當家庭主夫、全職奶爸時，立刻否認：「我也有工作，我也要賺錢。」認為必須跟社會保持連結。

連晨翔驚訝發現，今年是第一次面對媒體，聽聞言言上回活動也說「出來工作超開心」，好奇反問：「我今天也很開心，她上次有多開心呢？」聊到與失依兒互動時他一度哽咽，當爸後似乎變得感性，但他不覺得：「女兒哭鬧，言言又不舒服，我必須理性。」夫妻間很少意見分歧，除了女兒不睡覺，言言覺得睡覺才會長大，他就陪著玩到累，講完這些他讚嘆起來：「我覺得我突然講話好成熟！」

雖然「連TT」才7個月大，連晨翔被問對她的期待時，脫口「考個北一女」，接著才說「沒啦，最主要開心快樂成長」。至於女兒長相隨時在變，但某次一家3口外出吃冰，有路人湊近說：「像媽媽，還好不像爸爸，不然就慘了。」言言聽了笑翻，連晨翔走心了：「我明明有抓頭髮耶。」

連晨翔（左）和言言（右）懂得享受二人世界。（取材自YouTube）