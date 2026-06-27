任奧斯卡評審 大陸導演管虎：最大享受是能提前看片

導演管虎（右）帶著愛妻梁靜（左）赴台。（圖／兩岸電影展提供）

大陸電影「東極島」今年受邀第17屆兩岸電影展赴台放映，導演管虎帶著愛妻梁靜抵台，這是兩位繼「殺生」、「廚子.戲子.痞子」、「老炮兒」之後第四度參加兩岸電影展。管虎近日獲選為奧斯卡 金像獎評審，擁有投票權，他笑說最大的享受是能提前看片。

梁靜爆料，管虎平常一天會看2部電影，好的壞的都看。管虎表示：「越長大越覺得拍電影是精力體力的極限，拍電影肯定出問題，我也經常出問題，看到不好的就知道這個問題之後不要犯。」梁靜透露，自己看了不少台灣作品包括「左撇子女孩」、「影后」，更大讚影后中的演員都非常優秀。

管虎過去曾合作過彭于晏、阮經天，彭于晏在演完「狗陣」後，將片中的兩隻狗帶回家飼養，梁靜坦言，本來打算與兩隻狗敘舊，但因彭于晏在外工作無法見面。管虎透露此次會和阮經天相聚，也有機會和「陽光女子合唱團」導演林孝謙聊天：「我有問他你怎麼賺這麼多錢，可以跟我分享一下。」

梁靜此次擔任「東極島」總製片人，也是首次挑戰水下拍攝，「真正難的是在島上拍還是棚裡拍，後來管虎導演覺得，不上島故事是不成立的」。最後導演費振翔找到了一個無人海灣，用當地的房子為基礎，一磚一瓦把場景搭起來。

聊起拍攝過程，導演管虎透露，劇組特製了在水中拍攝使用的鋼絲，但朱一龍有場戲被鋼絲纏到，好險他趕緊呼救，最後才沒有釀成悲劇。吳磊更有場逆流拍攝畫面，一開始覺得太輕鬆，還要求導演將水壓加大重拍，非常敬業。

梁靜透露，「東極島」在海上拍攝了25天，更經歷了2次颱風：「我們這次在3個島拍攝，每個島之間都要坐船，他們在其中一個島拍剛好遇到颱風，導演說不拍太可惜，就直接開機，那個草都被吹到亂七八糟，很有野生感。」

管虎和梁靜夫妻一起工作，被問到是否會有摩擦，梁靜表示百分之80聽導演：「我有時候會以製片角度建議，但當然還是要合理，誰有道理聽誰的。」她笑說，管虎在拍「狗陣」時曾要拍攝一個馬戲團，但剛好拍的過程是在疫情期間，「我把老虎那些弄過來就不錯了，但最後導演也用自己的方法，完成了他的東西」。

梁靜坦言，相較於演員，她認為當製片成就感更大：「因為你是幫助這個夢完成的人，不是夢裡的因素。」梁靜笑說，管虎就像個孩子一樣：「我們私下他會一直討論工作，但不是隨時，我可能更主動跟他聊。」管虎在一旁害羞的直說：「我比較喜歡一個人待著，以前還有點社恐，現在好多了。」