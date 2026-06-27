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52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來

娛樂新聞組╱綜合報導
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蘇有朋近日現身法國巴黎拍攝時尚作品，不少網友直呼「認不出來」。（取材自微博）
蘇有朋近日現身法國巴黎拍攝時尚作品，不少網友直呼「認不出來」。（取材自微博）

52歲藝人蘇有朋當年以偶像團體「小虎隊」出道，之後演出「還珠格格」、「情深深雨濛濛」等經典戲劇，累積高人氣。近年他持續活躍於演藝圈，雖然偶爾因外型變化引發討論，但依舊擁有大批粉絲支持。

據「噓！星聞」報導，近日有網友在社群平台分享一段於法國巴黎巧遇蘇有朋的影片，並寫下：「在蒙馬特的咖啡廳坐著，剛好看到朋哥在拍攝，差點沒認出來。」影片曝光後立刻引發網友關注。

畫面中可見，蘇有朋正在巴黎街頭進行拍攝工作，身穿灰色上衣、黑色皮外套搭配黑色長褲，即使當地高溫接近40℃（104° F），仍敬業配合攝影師完成拍攝，全程神情專注，不見任何疲態，展現專業態度。

不過，比起拍攝現場的敬業表現，更吸引網友注意的是他的整體造型。由於妝容相當濃厚，加上時尚風格的造型設計，讓不少人直呼與平時形象落差很大，甚至有人留言表示「真的完全認不出來」、「第一眼還以為是別人」，相關討論迅速延燒。

然而，也有不少網友替蘇有朋緩頰，認為這只是時尚拍攝的造型需求。有網友更分享他在巴黎被路人拍下的素顏照片，表示：「這才是他平常的樣子。」照片中，蘇有朋未刻意上妝，外型與大家熟悉的模樣相差不大，因此不少人認為，拍攝現場之所以看起來判若兩人，主要還是受到妝容與整體造型影響。

事實上，蘇有朋2022年曾在北京冬奧演出時，被外界討論臉部明顯浮腫。當時他也曾透過社群平台親自說明，表示因作息失調、身體狀況不佳而出現水腫情形，之後已積極調整狀態，並分享影片向粉絲報平安。

精華 FAQ

  • 因為有網友拍到他在蒙馬特咖啡廳附近拍片，畫面中的濃妝與整體時尚造型落差很大，讓不少人直呼完全認不出來，相關討論很快在社群上延燒。

  • 他身穿灰色上衣、黑色皮外套與黑色長褲，在巴黎高溫接近40℃的環境下仍專注拍攝，配合攝影師完成工作，全程看不出疲態，顯示相當敬業。

  • 不少人認為差異主要來自時尚拍攝的妝容與造型設計，並非本人真實樣貌；也有網友分享他的素顏照片，表示這才是大家熟悉的蘇有朋。

蘇有朋

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