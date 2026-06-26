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為戲吃胖 35歲柯震東：愈來愈往橫向發展 擔心很難瘦下來

記者廖福生／綜合報導
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柯震東（右）、梅靜妍（左）在電影中合作。（圖／華映提供）
柯震東（右）、梅靜妍（左）在電影中合作。（圖／華映提供）

35歲柯震東主演新片「我未許願先吹蠟燭」，片中他為了演活在澳門討生活的廢柴青年，除了吃胖10公斤(22.046磅)，另一高難度挑戰是在開拍前半年學講粵語。片中與他有大量對手戲的童星JOJO梅靜妍當時11歲，來自澳門且熟悉粵語，竟給了他無形壓力。

他笑說：「我跟JOJO合作比較挑戰的可能就是擔心自己的粵語被小女孩笑吧，還好JOJO人很好，有時候還會委婉地教我正確的發音及說法。」

導演周鉅宏談起選擇柯震東擔綱男主角的緣由，他表示，「印象就是他很帥，而且是會演戲的人，從他過去的演出中，讓我感覺他是個真誠的人。劇情設定志華是33歲的人，而我們直覺最適合的就是柯震東，他那時候剛好就是33歲，所以我們就先把劇本給他看，最後他答應演出，也是超級幸運，一擊即中。」

但要讓帥哥變胖搞醜，說服柯震東有困難嗎？周鉅宏透露，他觀察在澳門賭場工作的人，因為要輪班日夜顛倒，常跟同事吃宵夜等原因，大都不會很瘦，加上志華在電影中正處於頹廢階段，「一個33歲的頹廢男人通常不會像柯震東本身那麼瘦。並沒有刻意搞醜他，只是想說不要太帥。記憶中很快就願意增胖了，柯震東每次都會聆聽我們講出的理由，只要不是不太合理的設定，他都會答應去做。」

柯震東確實提前1個月快速增胖10公斤，但內心其實很焦慮，他坦言：「其實快速增肥的過程蠻不舒服的，身體有點難負荷。看著自己愈來愈往橫的發展，也擔心會不會很難瘦下來，畢竟現在也30+了，已經不是新陳代謝能靈活啟動讓自己容易瘦下來的年紀了。」

此外，柯震東還在開拍前半年多，開始跟著專業老師及導演一起上粵語課，他回憶：「才發現粵語真的是個很困難的語言，甚至連導演幾次一起上課，也發現一些跟日常不一樣的說法。最難的主要是音調上的變化，一唸不準可能就會變完全不一樣的意思，甚至會變成貶義詞，所以一開始也很擔心自己說錯話讓人誤會。」

電影「我未許願先吹蠟燭」講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍飾）和奶奶（金燕玲飾）相依為命。突然有個來自台灣的廢柴志華（柯震東飾）上門討債要錢。其實，JoJo偷偷身懷價值百萬但只能在賭場用的泥碼，因為奶奶病倒，年紀太小無法進賭場的她，只好僱用志華進場代賭換現金；早已被房貸壓垮的志華一口答應，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。

柯震東「我未許願先吹蠟燭」提前1個月快速增胖10公斤。（圖／華映提供）
柯震東「我未許願先吹蠟燭」提前1個月快速增胖10公斤。（圖／華映提供）

精華 FAQ

  • 他為演活澳門討生活的廢柴青年，先在短時間內增胖十公斤，並提前半年多開始學粵語，還要適應大量對手戲與角色的頹廢感。

  • 柯震東坦言快速增肥讓身體不舒服，也擔心自己年過三十後新陳代謝變慢，會很難把體重順利瘦回來，內心相當焦慮。

  • 電影講述澳門小女孩JoJo與奶奶相依為命，找上來自台灣的志華代賭換錢，兩人各懷心思合作，在賭場與金錢壓力下展開一場騙局。

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